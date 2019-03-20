İyi Parti'den HDP'nin Mansur Yavaş tehdidine cevap

HDP'li Hasip Kaplan, Millit İttifakı'nın Ankara adayı Mansur Yavaş'ı Twitter'dan yaptığı paylaşımla tehdit etti. HDP'li Kaplan'a cevap İyi Partili Ümit Özdağ'dan geldi.
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı, HDP'li Hasip Kaplan Twitter'da yaptığı paylaşımla tehdit etti.
Konu hakkında, kendisine ait sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, HDP ve AK Parti'nin Mansur Yavaş noktasında birleştiğini ifade etti.
Özdağ, "AK Parti ve HDP, Mansur Yavaş düşmanlığında birleşti. Andımızı birlikte reddettiler. Oslo'da, İmralı'da, Dolmabahçe'de birlikte çalıştılar. Şimdi birlikte Mansur'a karşı savaşıyorlar" ifadelerini kullandı.