Belediyeyi yönetecek insanın yerli ve milli olması lazım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Belediyecilik önemli, belediyeyi alacak insanın, yönetecek insanın yerli ve milli olması lazım. Terör örgütleriyle iş tutmaması lazım" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dernekpazarı Gençlik Merkezi ve Sosyal Yaşam Alanı açılış töreninde konuştu.

Bakan Albayrak, "Demek ki belediyecilik önemli, belediyeyi alacak insanın, yönetecek insanın yerli ve milli olması lazım. Terör örgütleriyle iş tutmaması lazım, el ele kol kola belediyeye, meclise taşımaması lazım öyle mi?" dedi.

Albayrak, "İstanbul'da da birileri her zamanki gibi bol kepçeden yalan söylüyor. Yahu dedim, 2014 yılında bu kişi adaydı, ne vadetmiş, 37 tane proje vadetmiş. Kaç tanesini bunun gerçekleştirmiş? İki tane, 35'i yalan olmuş." diye konuştu.