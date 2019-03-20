Arınç: Erdoğan'a 'bize görev verin dedim'

Bülent Arınç, 24 Haziran seçimleri sonrasında AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Gül'e, Davutoğlu'na, Babacan'a, bana görev verin" teklifinde bulunduğunu ama bu teklifinin kabul görmediğini söyledi.

Bülent Arınç, 24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Gül'e, Davutoğlu'na, Babacan'a, bana görev verin" teklifinde bulunduğunu ama bu teklifinin kabul görmediğini söyledi.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını cevapladı ve gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Arınç, Par'a 24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ifade etti. Arınç, Erdoğan ile görüşmesinde "Bana, Abdullah Bey’e, Davutoğlu’na, Ali Babacan’a özel görev verin" dediğini söyledi.

Arınç'ın Kübra Par'ın "24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı’nın size bir teklifte bulunduğu da söylenildi. Bu doğru mu? Ne teklif etti?" sorusuna "Bize resmi görev vermenize gerek yok ama bir birikimimiz var. Size ve partimize faydalı olabiliriz." şeklinde cevap vererek şu ifadeleri kullandı:

"Başka teklifler oldu ama ben kapıları çok önceden kapatıyorum. Bulunduğum hizmetlerin dışında, "Bize resmi görev vermenize gerek yok ama bir birikimimiz var. Size ve partimize faydalı olabiliriz. Mesela Kürt meselesi konusunda bana bir görev verin. Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı yaptım, bunu spesifik olarak verin. Batılılar bunu yapıyor. Başınızda bin türlü telaş var. Cumhurbaşkanlığı sistemi öyle hale geldi ki her şey size sorulacak. Her şeyin sorumlusu siz olacaksınız. İyi olursa alkışlanacaksınız, kötü olursa sizden şikâyet edilecek. Bu sorumlulukları paylaşın. Çok iyi bir diplomasi kadromuz var. Abdullah Bey olur, Davutoğlu olur, Ali Babacan olur, ben olurum veya bir başkası olur" dedim. Politika kurulları oluşturuldu, onlar nasıl çalışıyor bilmiyorum ama benim istediğim farklı. Avrupa Birliği sürecinde Meclis Başkanlığımda parlamenter diplomasiyi uyguladım. Çok şükür o kadar başarılı oldu ki, Avrupa Birliği süreci 2005’te müzakere sürecine girerken parlamenter diplomasi faydalı oldu. İtalya’da Temsilciler Meclisi Başkanı Türkiye yanlısı, Senato Başkanı karşıt. O Senato Başkanı’nı yanımıza almak için neler yaptık. Hiç gidilmeyen Avrupa Birliği ülkelerine gittik. Üç tane Avrupa Parlamentosu Başkanı’na Meclis’te konuşma yaptırdık. O ülkelerde hâlâ bir kıymetimiz var. Daha ismini saymadığım çok kıymetli insanlar var. Bunlara görev verin, sorumluluk verin, yetki verin.

Bunu Cumhurbaşkanı’na söylediniz mi?

Evet, söyledim. O sağ olsun, teşekkür etti. Bizim başka bir beklentimiz yok. "Şu görevde seni görmek istiyorum" derse düşünürüm. Bunu eleştirme hakkını kendimde bulurum. Kabul edip etmeme noktasında kendisiyle temasımız olabilir. İnşallah hayırlısı olacak."