21 Mart 2019 Perşembe6 Recep 1440
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Fed faiz kararını açıkladı! Doların ilk tepkisi!

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ABD Merkez Bankası Fed'den yapılan açıklamaya göre politika faiz oranının yüzde 2,25-yüzde 2,50 aralığında tutuldu.
Fed faiz kararını açıkladı! Doların ilk tepkisi!
Fed faiz kararını açıkladı! Doların ilk tepkisi! Fed faiz kararını açıkladı! Doların ilk tepkisi! Fed faiz kararını açıkladı! Doların ilk tepkisi!

ABD Merkez Bankası Fed politika faiz oranını değiştirmedi.

 

Fed'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmeyerek yüzde 2,25 - yüzde 2,50 aralığında tutulduğu bildirildi.

Faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtilen açıklamada, daha önce bu yıl içerisinde iki faiz artışı öngören bankanın bu yıl için faiz artışı beklentisinin olmadığı vurgulandı.

 

2020'DE BİR FAİZ ARTIRIMI ÖNGÖRÜLÜYOR

Açıklamada, Fed’in 2020 yılında ise bir faiz artırımı öngördüğü kaydedildi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ 1,9

ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisinin yüzde 1,9 seviyesinde bırakıldığı ifade edilen açıklamada, Fed fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin 2019 için yüzde 2,4, 2020 ile 2021 için yüzde 2,6 olduğu vurgulandı.

İŞSİZLİKTE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Açıklamada, bu yıl için işsizlik oranı beklentisinin yüzde 3,7, 2020 yılı için yüzde 3,8, 2021 yılı için ise yüzde 3,9 olduğu kaydedilirken, bilanço küçültülmesinin de eylül ayında sona ermesinin öngörüldüğünün altı çizildi.

DOLARIN İLK TEPKİSİ AŞAĞI YÖNLÜ!

Fed'in faizleri sabit tutma kararının ardından doların ilk tepkisi aşağı yönlü oldu.

Gün içerisinde 5.48 civarında seyreden dolar 5.40'ı gördü.

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