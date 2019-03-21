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Emekliye 630 lira

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Emekliye 630 lira
Memur ve memur emeklisinin gözü ek gösterge düzenlemesinde. Seçimden sonra Meclis’e sunulacak tasarıyla, memur emeklisinin maaşı yaklaşık 630 TL, ikramiyeler de en az 20 bin lira artacak.
Emekliye 630 lira Emekliye 630 lira Emekliye 630 lira


Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle idarecilere, 3600 ek gösterge müjdesi mayısta açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ek gösterge artışı için taslak hazırlandı. Listeye şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanlarıyla, bölge müdürleri de girdi.  

 

2200'DEN 3600'E ÇIKARILACAK 

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla, daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200’den 3 bine ve 3600’e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.  

 

İKRAMİYE DE ARTACAK  

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla, 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 630, 30 yıl hizmeti bulunanların 696 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740 lira artacak. Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkarılmasıyla emekli ikramiyesinde de çok önemli artış söz konusu olacak.

25 yıl hizmette 21 bin lira fark

25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi, 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya çıkacak. Emekli ikramiyeleri 20 bin 934 lira artacak. 30 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi, 98 bin 814 liradan 123 bin 935 liraya çıkacak ve 25 bin 121 lira daha fazla ikramiye alacaklar. Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi, 115 bin 283 liradan 144 bin 591 liraya çıkacak, emekli ikramiyesi de 29 bin 308 lira artacak.

Nisan sonuna kadar Meclis’e gelecek

3600 ek göstergeyle ilgili en son müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti. Başkan, seçimden sonra tasarının Meclis’e geleceğini söylemişti. Daha önce, Çalışma Bakanı Zehra Zümrük Selçuk ve Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da seçimden sonra bu konuda çalışmaların tamamlanacağını belirtmişti. 

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