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SP lideri Karamollaoğlu'ndan MHP lideri Bahçeli'ye tebrik

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Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bir açıklamasından ötürü tebrik etti: "Allah razı olsun. .."
SP lideri Karamollaoğlu'ndan MHP lideri Bahçeli'ye tebrik
SP lideri Karamollaoğlu'ndan MHP lideri Bahçeli'ye tebrik SP lideri Karamollaoğlu'ndan MHP lideri Bahçeli'ye tebrik SP lideri Karamollaoğlu'ndan MHP lideri Bahçeli'ye tebrik

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi bir açıklamasından ötürü tebrik etti. 

MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında "Genel başkanlıkla, cumhurbaşkanlığı makamının ikisini birbirinden ayırmak lazım. Yoksa devlet tahrip olur" ifadelerini kullanmıştı. 

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'na düzenlediği basın toplantısında, Bahçeli'nin bu sözleri hatırlatılarak, neler düşündüğü soruldu. 

BAHÇELİ'YE TEBRİK

Karamollaoğlu "Allah razı olsun. Sayın Bahçeli’yi bazı durumlarda tenkit edebiliriz. Ancak bu söylediği çok doğru, tebrik ederiz. Teşekkür etmeyi vazife biliriz" cevabını verdi. 

"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞINI ADI AK PARTİ'DİR"

SP lideri Karamollaoğlu,  bir başka gazetecinin "Devlet Bahçeli’nin, 'Seçimden sonra tek bir dilleğim var; Yurt Sulh Konseyi’nin bulunması’ dedi. Ne demek istersiniz?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Aslında bunların bürokrat ayağı ve ticaret ayağı bir bütündür. Türkiye’yi bir bütün olarak ele geçirmek için çaba sarf etmiş. Kullandıkları en önemli unsur AK Parti! Şimdi bunların içlerinde kim AK Partili kim FETÖ’cü ayrıştırın bana ne! Ama şu bir gerçektir ki bunun siyasi ayağının adı AK Parti’dir. AK Parti’nin içinde bazıları vardır, göbeğinden bağlıdır. Birileri vardır sempati duymuştur ve birileri vardır onları kullanarak kendisine yer edinmiştir. Şimdi bunun birçok tabiri var. Biz biliyoruz ki bunların bakanlarının, mektuplarını yayınladıklarını biliyoruz. Bu gizli bir mesele değil. AK Parti masum değil. Herkesi suçlarken önce dönüp kendisine bakmalıdır. İnanıyorum ki Sayın Erdoğan çıkıp Devlet Bahçeli çok doğru söylüyorsunuz, der. Ben çok ileri gittim Sayın Bahçeli haklı, der."

 

 

 

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