21 Mart 2019 Perşembe6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:35Güneş 07:00Öğle 13:17İkindi 16:41Akşam 19:23Yatsı 20:43
    • 20°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 104.149 0.81
  • Altın: 230,768 0.88
  • Dolar: 5,4386 -0.56
  • Euro: 6,2038 -0.10

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor!

»
Yüzde 22 indirim bugün başlıyor!
TOKİ'den konutlar alan için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un müjdesini verdiği indirimli erkenden borç kapatma kampanyası bugün başlıyor.
Yüzde 22 indirim bugün başlıyor! Yüzde 22 indirim bugün başlıyor! Yüzde 22 indirim bugün başlıyor!

TOKİ tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendi. Bu kapsamda bu yıl peşin ödemelerde yüzde 22 oranında indirim yapılacak.

 

210 BİN KONUT VE İŞ YERİ ALICISI YARARLANACAK

Kampanyadan 210 bin konut ve iş yeri alıcısı yararlanabilecek. Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

 

Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına başvurular 21 Mart-19 Nisan tarihlerinde yapılabilecek.

Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yüzde 22 indirim bugün başlıyor!Yüzde 22 indirim bugün başlıyor!TOKİ'den konutlar alan için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un müjdesini verdiği indirimli erkenden borç kapatma kampanyası bugün başlıyor.
Emekliye 630 liraEmekliye 630 liraMemur ve memur emeklisinin gözü ek gösterge düzenlemesinde. Seçimden sonra Meclis’e sunulacak tasarıyla, memur emeklisinin maaşı yaklaşık 630 TL, ikramiyeler de en az 20 bin lira artacak.
Yeni dolar hamlesi! Yüzde 20'ye çıkartıldıYeni dolar hamlesi! Yüzde 20'ye çıkartıldıDöviz tevdiat hesaplarındaki kesin oranı artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında yüzde 13 olan kesinti yüzde 18'e çıkarıldı.
Fed faiz kararını açıkladı! Doların ilk tepkisi!Fed faiz kararını açıkladı! Doların ilk tepkisi!ABD Merkez Bankası Fed'den yapılan açıklamaya göre politika faiz oranının yüzde 2,25-yüzde 2,50 aralığında tutuldu.
Binali Yıldırım'dan 15 bin kişiye iş müjdesi!Binali Yıldırım'dan 15 bin kişiye iş müjdesi!AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sancaktepe'de 4 bin 100 yataklı Türkiye'nin en büyük hastanesinin yapılacağını belirtti.
Dolandırıcılık çetesinin lideri, vergi rekortmeni olmuş!Dolandırıcılık çetesinin lideri, vergi rekortmeni olmuş!Kayseri'de dolandırıcılık yapan suç örgütünün lideri, tutuklu Ümit Selim Özkan'ın, geçmişte elde ettiği haksız kazançlarla vergi rekortmenleri arasında yer aldığı belirlendi.
  • Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması19 Mart 2019 Salı 15:02
  • Bakan Kurum açıkladı! Rekor başvuru geldi19 Mart 2019 Salı 11:30
  • Türkiye rekora imza attı!19 Mart 2019 Salı 10:18
  • IMF onayladı! Arjantin'e 11 milyar dolar...19 Mart 2019 Salı 07:40
  • Bir anda 15 milyar dolarlık döviz sattılar19 Mart 2019 Salı 07:40
  • "Doların fırlamasını beklemeyin"19 Mart 2019 Salı 07:18
  • Tüketicilere gıda alışverişi uyarısı18 Mart 2019 Pazartesi 16:11
  • Varlık fonu satılıyor mu?18 Mart 2019 Pazartesi 14:28
  • Araç sahipleri dikkat: 3 ay sonra yeniden devreye alınıyor18 Mart 2019 Pazartesi 12:18
  • Benzine 13 Kuruş ZAM18 Mart 2019 Pazartesi 09:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri