Yüzde 22 indirim bugün başlıyor!

TOKİ'den konutlar alan için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un müjdesini verdiği indirimli erkenden borç kapatma kampanyası bugün başlıyor.

TOKİ tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendi. Bu kapsamda bu yıl peşin ödemelerde yüzde 22 oranında indirim yapılacak.

210 BİN KONUT VE İŞ YERİ ALICISI YARARLANACAK

Kampanyadan 210 bin konut ve iş yeri alıcısı yararlanabilecek. Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına başvurular 21 Mart-19 Nisan tarihlerinde yapılabilecek.

Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.