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SP İstanbul adayı Gökçınar gençlerin sorularını cevapladı

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SP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar 'Dürüst Cevaplar' programında üniversiteli gençlerin sorularına cevaplarken, en can alıcı projelerini de açıkladı.
SP İstanbul adayı Gökçınar gençlerin sorularını cevapladı
SP İstanbul adayı Gökçınar gençlerin sorularını cevapladı SP İstanbul adayı Gökçınar gençlerin sorularını cevapladı SP İstanbul adayı Gökçınar gençlerin sorularını cevapladı

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar 'Dürüst Cevaplar' programında gençlerin sorularına cevap verdi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar 'Dürüst Cevaplar' programında üniversiteli gençlerin sorularına cevap verdi. Saadet Partisi Gençlik Kolları tarafından Pendik'te düzenlenen programın moderatörlüğünü Saadet Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı Mahmut Kılıç yaptı. 

Sosyal medya aracılığıyla canlı yayınlanan programda üniversiteli gençler Twitter'da #DürüstCevaplar etiketi altında İstanbul'a dair sorular sordu. Onbinlerce sosyal medya kullanıcısının izlediği canlı yayın büyük ilgi gördü.

Saadet Partisi İBB Adayı Necdet Gökçınar'ın sosyal medyadan gelen sorulara verdiği bazı cevaplar şöyle;

İstanbul için en can alıcı projeniz?

Projelerimiz paralel olarak gerçekleşecek. Ulaşım konforu, su parası, gaz parası, otopark sıkıntısı. Önünde bu sorunlar dururken milletimize cilgin mega proje anlatamazsiniz. Öncelikle suda %50 indirim geliyor.

Köprü ve otoban ücretleriyle ilgili somut bir projeniz var mı?

Köprüler maliyetini çıkarmak icin ücretli oldu bir türlü o maliyet çıkmadı. İBB yetkilerimi kullanarak köprüleri ücretsiz yapmaya çalışacağım. Köprünün yapım parası çoktan çıktı bile.

Raybüs köprüyü nasıl geçecek?

Çekici vagonların altına bataryalar koyulacak köprünün üstünde elektrik kesilip bataryalarla devam edilecek.

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Göçü tersine çevirebilecek misiniz?

Yapacağımız tüm projeler için gerekli olan teçhizat yerli imalat yapılacak. Müşterisi kamu olan tüm iş yerleri kendiliğinden canlanacaktır. Kahvede oturan kardeşim de böylece istihdam edilmiş olacaktır.

Sokak hayvanları hakkında ne tip projeleriniz var?

Hayvanlar barınaklara tepilmeyip, onlar için şehrin dışında geniş doğal alanlar tahsis edilecek. Hayvan barınağı hapishaneden farksız. Yaratılmış hiç bir canlıya zulüm edilmeyecek.

Erbakan hoca yaşıyor olsa size ne derdi?

Aferin derdi.

Gergin seçim ortamında İstanbul seçmenine mesajınız nedir?

İktidarda kalmak için gerginlik çıkarmak klasik bir yöntemdir ancak hemşehrilerimiz kötü yönetildiğinin farkına vardı. Ben hemşehrilerimize güveniyorum onlar da bana güvensin.

Projeleriniz için kadrolarınız var mı?

Belediyede hali hazırda parlak kadrolarımız var ancak başlarındaki yöneticilerin pusulası yanlış olduğu için değerlendirilmiyor. Mevcut kadroları değerlendireceğiz hızımıza yetişemeyene müsaade vereceğiz.

 

 

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