Yıldırım: HDP'li seçmenden de oy alacağım

"Kürt seçmenden HDP dışında en çok oyu alan parti AK Parti'dir dolayısıyla bazı kürt vatandaşlarımız HDP'ye oy veriyor. HDP'ye oy veren Kürt seçmenden de oy alacağım."

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, "Kürt seçmenden HDP dışında en çok oyu alan parti AK Parti'dir dolayısıyla bazı kürt vatandaşlarımız HDP'ye oy veriyor. HDP'ye oy veren Kürt seçmenden de oy alacağım. Onun da İstanbul'un geleceği için düşünceleri var" diye konuştu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

"Bir kere HDP ve Kürt seçmenler ayırt edilmeli. Kürtlerin sanki oyunun tamamına HDP sahipmiş gibi konuşmayacağız. Biz Güneydoğu'daki bazı illerde birinci ve ikinci partiyiz. Kürt seçmenden HDP dışında en çok oyu alan parti AK Parti'dir dolayısıyla bazı kürt vatandaşlarımız HDP'ye oy veriyor. HDP'ye oy veren Kürt seçmenden de oy alacağım. Onun da İstanbul'un geleceği için düşünceleri var. Her şeyden önce HDP aday göstermedi onları bağlayacak bir aday da yok. Ben İstanbulluların tamamının adayıyım."

"16 yıl boyunca bunu hep söyledim Anamıza babamıza biz karar vermiyoruz ki? Doğuştan gelen kimliğimiz bizim kimliğimiz ve onurumuzdur. Herkes onur duysun gurur duysun bu bizim kardeşliğimiz için gurur duymamız gereklidir. Vatan toprağımız milletimiz ve devletimiz bizim vazgeçilmezimizdir. Bunlar hepimizin ortak değeridir. Onun dışındaki farklılılarımız bizim alnımızın akıyla göğsümüzü gere gere söyleyeceğiz."

HDP EŞ GENEL BAŞKANI TEMELLİ'NİN SÖZLERİ

"Bu yönlendirme CHP ve HDP tarafından da yapılıyor. Altında bir uyarı da var. Kazanamazsanız sebebini söylüyorum diyorsunuz. Ben de diyorum ki HDP seçmeni ve bu şehrin geleceğini düşünen herkes partisini ertelesin ama İstanbul'un seçiminde beraber gidelim. Çünkü İstanbul bizim ortak geleceğimiz. Bu yeterince bir sebebidir."

"'BİNALİ BEY İSTEKSİZ' HAKLI MI BUNU SÖYLEYEN"

Benim tabiatım öyledir. Ağır konuşurum soyadım gibi iş yaparım Şunu söyleyeyim. Bana hiç kimse hiçbir şartta istemediğim bir şeyi yaptıramadı. İstanbul Belediye Başkanı adaylığına kendim karar verdim ve çok istekliyim.