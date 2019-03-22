AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, "Ekonomi büyümeye devam ediyor. Sosyal politikalarımızı hayata geçiyoruz. Yine Türkiye'nin kalkınması için, alt yapısının iyileştirilmesi için her şey yapılıyor." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek, ekonominin büyümeye devam ettiğini söyledi.

Canikli, Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda üniversite ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Kariyer Günleri, Ekonomi" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin yapılan tüm saldırılara rağmen güçlü olduğunu anlattı.

"Şunu söylemek mümkün. Biz 6 ay öncesinden daha güçlüyüz." diyen Canikli, "Tamam biraz yara aldık. Kavgaya, savaşa girdik. Daha doğrusu biz kendimizi savunduk. Öyle söyleyelim. Bir miktar yumruk aldık elbette ama sonuçta devirdik. Devirdik ama güçlenmiş olarak çıktık. Bir galibiyet, zafer daha yazıldı. Bu bir zaferdir, gerçekten zafer." ifadesini kullandı.

En güçlü ekonomilerin bile bu kadar sıkıntılarla karşı karşıya kalıp dayanabilmesinin mümkün olmadığına işaret eden Canikli, "Rabbimizin izniyle başarılması mümkün olmayan şeyler yapılıyor. Ekonomi büyümeye devam ediyor. Sosyal politikalarımızı hayata geçiyoruz. Yine Türkiye'nin kalkınması için, alt yapısının iyileştirilmesi için her şey yapılıyor." diye konuştu.

"O süreçler geçti"

Seçimlerden sonra dolarla ilgili gelişmelerin yaşanacağı yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Canikli, şunları kaydetti:

"Dolardaki artışa aslında biraz en zayıf olduğumuz anda yakalandık. Cari açığımızın yüksek olduğu, başkanlık, cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra sistemi ilk uygulama anlarında yakalandık. Ona rağmen elhamdülillah ekonomi yönetimimizin gerçekten muhteşem bir yönetim performansıyla, elbette Cumhurbaşkanımızın o çelik gibi duruşu, irade çok önemli. Çünkü herkes oraya bakar. Her bürokrat, her karar alıcı oraya bakar, Cumhurbaşkanımıza bakar. Onun yaklaşımı, tarzından kendi kararlarını, hareketini ya da hareketsizliğini belirler. Orada baktı güçlü bir duruş, söylem, irade ve talimat ondan sonra kendiliğinden geldi. Biz orada en zayıf anımızda yakalandık ki şimdi elhamdülillah yani o süreçler geçti."

Türkiye'nin döviz ihtiyacının bulunmadığını, cari açığın da hızla düştüğünü belirten Canikli, "Ülkenin döviz ihtiyacı yok. 40 milyon turist alan bir ülkenin ekonomisini bu yönde ne ABD ne de başka bir ülkenin çökertmesi mümkün. O nedenle hazmedemiyorlar. O kadar büyük ve güçlü ki 170 milyar dolar ihracat kapasitesi, arkası üretimdir bunun. Kapasitesi olan bir ülkenin ekonomisini işte birilerinin ortadan kaldırması ya da dengelerini bozması kesinlikle söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Canikli, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte önünde hiçbir engelin bulunmadığını dile getirerek,"Çok net söylüyorum. Herkesin farklı yorumlar yaptığı bir dönemde bunu söylüyorum. Hiçbir engel yok. Ve önümüz açık. Bundan sonra Allah'ın izniyle Türkiye hayallerimizin ulaştığı o noktalara gelecek. Yani bu bakın sadece işte geçmişimize, mirasımıza yaraşır bir toplum oluşturma, bir güce ulaşma meselesi değil kesinlikle." diye konuştu.

Dünyanın adaletle yönetilmediğine, bütün kavga ve çatışmaların nedeninin de adaletsizlik olduğuna işaret eden Canikli, adaletin Türkiye tarafından tesis edileceğini söyledi.

"Türkiye'nin önü her zamankinden çok daha açık"

Manevi ve ilahi talimatın da bu olduğunu anlatan Canikli, şöyle devam etti:

"Bizim, bu hareketin bir bireyi olarak liderimizden aldığımız talimat budur. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Öyle görünüyor ki Türkiye o güçlü pozisyonuyla yerini almazsa dünyada hiçbir zaman adalet tesis edilmeyecek. Her gün bunun sayısız örneklerine hep birlikte şahit oluyoruz ama oraya doğru da gidiyoruz Allah'ın izniyle. Türkiye dünyada adaletin tesis edileceği günleri sağlayacak. O güçlü muhteşem Türkiye'nin önü her zamankinden çok daha açık Allah'ın izniyle. Türkiye başaracak güçte."

Konferans sonunda Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun ve TÜGVA Giresun İl Temsilcisi Muhammet Anıl Kaya, katılımından dolayı Canikli'ye teşekkür plaketi sundu.