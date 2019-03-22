22 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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Bakanlar da arazide

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Seçimlere 9 gün kalırken, Hükümet adeta yerel seçim seferberliği ilan etti... Bakanların hemen hemen tamamı Türkiye geneline dağılırken, seçim propagandası yapıyor...
Bakanlar da arazide
Bakanlar da arazide Bakanlar da arazide Bakanlar da arazide

31 Mart yerel seçimlerine 9 gün kala, Hükümet adeta yerel seçim seferberliği ilan etti... Bakanların hemen hemen tamamı Türkiye geneline dağılırken, seçim propagandası yapıyor... İşte isim isim Bakanların seçim çalışmaları: 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zonguldak ve Denizli’de  muhalefete yüklendi. Özellikle Saadet Partisi’ne yönelik sert eleştirilerine devam etti. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın Ticaret Odası’nda düzenlenen “İstihdam Seferberliği 2019 Aydın Buluşması”na katıldı. Aydın, Türkiye ekonomisinin çok büyük bir ivme kaydettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Bürokrasiden atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir gezisine eşlik etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon’da esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyarette Bakan Albayrak’a, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti’nin Trabzon adayı Murat Zorluoğlu eşlik etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt’teydi. Bakan Dönmez’e, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şanlıurfa’da “İnşallah vatandaşımız imama küfreden, ezanı ıslıklayanlara 31 Mart’ta dersini verecektir. Şanlıurfa’nın da bu konuda bir ders vereceğine inanıyorum” dedi.

Milli Eğitim Bakanı  Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’nın Akyurt ve Kalecik ilçelerinde AK Parti’nin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı  Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Pendik Kültür Merkezi’nde, “Gençler Soruyor Bakan Cevaplıyor” konulu programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin sorularını cevapladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da Belek Turizm Merkezi’nde Yunanistan Dışişleri Bakanı GeorgiosKatrugalos ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kentsel dönüşüm bizim önceliğimizdir, yerel yönetimlerimizin önceliğidir” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kentteki odaların bir otelde düzenlediği, “Esnaf Buluşması” programında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılış törenine katıldı. Hastane üstüne asılan AK Parti adayı Binali Yıldırım’ın fotoğrafı dikkat çekti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tunceli’de esnaf ile sohbet etti. AK Parti’nin seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Varank, partililerle bir araya geldi.

 

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