Türkücü Latif Doğan'a Rus gelin şoku

Rus gelin Aleyna Doğan, kendisini darp eden eşi Seydi Vakkas'tan şikayetçi oldu. Aleyna kayınpederi olan türkücü Latif Doğan'ı da 'Konser gelirlerini FETÖ'ye bağışlardı' diye karakola ihbar etti.

Ünlü türkücü Latif Doğan az kalsın Rus gelininin iftirasına kurban gidiyordu... Türkücü Latif Doğan'ın oğlu Seydi Vakkas Doğan, 2013'te Rus vatandaşı Aleyna ile evlendi. Aleyna bir süre sonra "Eşim bana şiddet uyguluyor" diye şikayetçi oldu. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; oğul Doğan, yaralama suçundan yargılanmaya başlarken; gelin bu kez de polis merkezine giderek kayınpederini ihbar etti. ÖRGÜTLE İRTİBATI ÇIKMADI Rus gelin, "Kayınpederim 15 Temmuz'da darbe yanlısı mesaj yayınladı. Konser gelirlerini de FETÖ'ye bağışlıyordu" dedi. Savcılık hemen soruşturma başlattı. Ancak üblü türkücünün Bylock kaydının, örgütle iltikasının ve irtibatının bulunmadığı tespit edilince dosya takipsizlikle sonuçlandı.