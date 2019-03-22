Temel Karamollaoğlu: Milletimiz bizi tanıyor

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisine yönelik iddialara cevap verirken "Milletimiz bizi tanıyor. O yüzden bize karşı yürütülen kampanyalar yapanların eline ayağına dolanıyor. Artık vatandaşlar değişim istiyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Mersin belediye başkan adaylarının tanıtım programına katıldı. Kentte yoğun bir ilgi ve sevgiyle karşılanan Karamollaoğlu, programda yaptığı konuşmada çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

VATANDAŞ DEĞİŞİM İSTİYOR

Saadet Partisi’ne karşı bir karalama kampanyasının yürütüldüğüne dikkat çekerek konuşmasına başlayan Saadet lideri Karamollaoğlu, “Tüm iftiralara, yalanlara, ithamlara karşı vatandaşların partimize olan ilgisi her geçen gün artıyor. Çünkü milletimiz Milli Görüş’ü, Saadet Partisi’ni tanıyor. O yüzden bize karşı yürütülen kampanyalar yapanların eline ayağına dolanıyor. Artık vatandaşlar değişim istiyor ve bundan dolayı bize ilgileri artıyor” dedi.

HUKUK YOLUNA BAŞVURACAĞIZ

Kendilerine karşı yapılan karalama kampanyası için hukuk yoluna başvuracaklarını da belirten Karamollaoğlu, “Mahkemeye gideceğiz. Mahkemeler nasıl karar verir, bilmiyorum ama her konuda yapılan iftiranın, hakaretin hesabını mutlaka onlardan soracağız. Başka çaremiz yok” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE BÜTÜN GÜCÜNÜ ÜRETİME VERMELİ

Açıklanan işsizlik rakamları ile ilgili de konuşan Karamollaoğlu, işsizlik üzerinden ekonomide yaşanan sorunlar ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye şu anda hükümet eliyle yaptığı, üretime dönük olmayan bütün yatırımları durdurmalı ve bütün gücünü çiftçiye ve sanayiye destek vermeye ayırmalı. Bunlar yapılırsa 2, 3 sene içerisinde Türkiye’nin problemlerinin çözüldüğüne şahit olacağız.”

HEDEFİMİZ BÜTÜN BELEDİYELERİ KAZANMAK

Yerel seçimlere oylarını artırmak için, tüm belediyeleri kazanmak için yola çıktıklarını kaydederek konuşmasına devam eden Karamollaoğlu, “Bize, ‘Nerelerde seçimi kazanacaksınız?’ diye soruyorlar. Biz de ‘1.389 seçim bölgesinin tamamında’ diyoruz. Netice ne olur bilemeyiz elbette ama bizim hedefimiz budur. Bu neticeyi almak için çalıştığımızda Cenab-ı Hakk inanıyorum ki bize büyük başarıları lütfedecek, bizi bu başarılara nail kılacak” ifadelerini kullandı.

SANDIKLARA GİDİN

Yerel seçimlerin yapılmasına kısa bir süre kaldığını ifade ederek vatandaşların sandık başlarına gitmelerini isteyen Karamollaoğlu, şu çağrıda bulundu: “Tüm vatandaşlarımız sandıklara gidip oylarını kullansın. ‘Bu zaten seçildi, şu zaten seçilmez’ demesin. Ya da artık sandıkların güvenliğinden şüpheye düşüp gitmezlik yapmasınlar. Bizler de sandıklarda olacağız. Seçimin güvenliğini bizler sağlayacağız.”

“31 MART ZAFERİNDE YİNE BULUŞACAĞIZ”

Programın ev sahipliğini yapan Saadet Partisi Mersin İl Başkanı Soner Çontar ise yaptığı konuşmasında, “Bilge Başkan’ımızı burada ağırladığımız için çok mutluyuz. İnşallah 31 Mart sonrası yaşayacağımız zaferde yine buluşuruz” diye konuştu.

“ATTIKLARI ÇAMUR İZ BİLE TUTMUYOR”

Saadet Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erdal Alkan ise iktidarın baskıları ve iftiraları altında bir seçim sürecini yürüttüklerini ve seçime gittiklerini belirterek, “Çamur atıyorlar ama bize hiçbir şekilde leke bulaşmıyor” dedi.