Bülent Serttaş abisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Ünlü türkücü Bülent Serttaş abisi Ahmet Serttaş hakkında suç duyurusunda bulunarak, beni ondan koruyun dedi.

Ünlülerin aile kavgalarına bir yenisi eklendi. Türkücü Bülent Serttaş, abisi Ahmet Serttaş hakkında savcılığa suç duyuruşundu. Ahmet Serttaş'ın 'tehdit ve şantaj' suçu işlediği öne sürülen savcılık dilekçesinde, önleyici koruma kararı verilmesi talep edildi.

‘SÖZÜNÜ TUT BOMBA BURADA SAKLI’

Kardeşi Bülent Serttaş ile ilgili geçen Ocak ayında açıklamalarda bulunan Ahmet Serttaş dün de, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Yayında, Bülent Serttaş'ın kendisine verdiği sözleri yerine getirmediğini öne süren Ahmet Serttaş şunları söyledi: “Bülent sana sesleniyorum. Çocuklarımın rızkını sana yedirdim. Bana olan vaatlerini yerine getirmezsen, bomba burada saklı.

Ben bu yayına yine çıkarım. O zaman yer yerinden oynar. Selvi (Bülent Serttaş'ın eşi) sana da söylüyorum. Dikkat et. Bak dikkat et bomba burada duruyor. Benim parada pulda gözüm yok. Bana araba ve ev alacaktı. Lokanta açacaktı. Sana sesleniyorum Bülent; vaatlerini yerine getir. Yoksa ben bu ekrana yine çıkarım" dedi.

10 YILDIR GÖRÜŞMÜYORLAR

Bülent Serttaş'ın avukatı Fatih Savaş'ın imzasını taşıyan 21 Mart tarihli savcılık dilekçesinde, iki kardeşin 10 yıldır görüşmedikleri belirtildi. Savcılık dilekçesinde "Müvekkil ve ailesi hakkında gerçek dışı itham ve hakaretlerde bulunuldu. Müvekkilin ailesi ve çocukları açısından korunması zorunlu olan bu değerler hakkında acil ve etkin önlemlerin alınması zorunlu" denildi.

KORUMA KARARI VERİLSİN

Önleyici koruma kararı talep edilen dilekçede, Ahmet Serttaş hakkında "Sesli ileti ile hakaret', 'Tehdit' ve 'şantaj' suçlarından dava açılması talep edildi.