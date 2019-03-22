22 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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O ödemeler bugün başladı

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O ödemeler bugün başladı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Çiftçilere 1 milyar 432 milyon lira destekleme ödemesi bugün başladı" açıklaması yaptı.
O ödemeler bugün başladı O ödemeler bugün başladı O ödemeler bugün başladı

Açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, Küçük Aile İşletmesi Desteği, Yem Bitkileri Desteği, Çay Primi ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği ödemeleri üreticilerimize ödenecektir" dedi.

KİME NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği çerçevesinde; 16 ilde 404.183 üreticimize 847 milyon TL 

Küçük Aile İşletmesi Desteği çerçevesinde; 58 ilde 13.308 üreticimize 4,6 milyon TL

Yem Bitkileri Desteği çerçevesinde; 25 ilde 105.049 üreticimize 380,7 milyon TL

Çay Primleri çerçevesinde; 5 ilde 178.150 üreticimize 191,5 milyon TL 

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği çerçevesinde; 6 ilde 34 üreticimize 8,3 milyon TL ödenecek.

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