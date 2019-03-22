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Karamollaoğlu’ndan çok sert sözler

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Karamollaoğlu’ndan çok sert sözler
SP lideri Temel Karamollaoğlu, rahmetli Erbakan’a hayattayken ihanet edip şimdi sahiplenmeye çalışanlara ‘Sahtekarlar’ diye tepki gösterdi.
Karamollaoğlu’ndan çok sert sözler Karamollaoğlu’ndan çok sert sözler Karamollaoğlu’ndan çok sert sözler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Prof Dr. Necmettin Erbakan hayattayken ihanet edip şimdi seçimleri kazanmak için Erbakan’ın manevi mirasına sahip çıkmaya çalışanlar olduğunu belirterek, bu kişilere sert sözlerle yüklendi.

Seçim çalışmaları kapsamında Kanal 42'ye konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündeme dair önemli açıklamlarda bulunurken, Milli Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erkan’ın adını seçimleri kazanmak ağzına alanlara şu sözlerle yüklendi:

"SAHTEKARLAR

Bazı sahtekarlar çıkacak sahtekar diyorum çünkü Erbakan Hoca’ya ihanet edeceksin sonra da Erbakan Hoca’nın geçmişine sahip çıkacaksın AKP’nin Pror. Dr. Necmettin Erbakan’ın manevi mirasına sahip çıkacaksın. Utanmak icap eder. Sözlerini dinle. Sadece sözlerini dinlesinler. Hemen vefatından önce ne dedi. Lafla peynir gemisi yürümez. Gerçekleri görsünler.

ERBAKAN HOCA OLSAYDI….

Erbakan Hoca böyle yaparmış. Keşke olsaydı da ne yapacağını görseydik şimdi. O bizim yaptığımızdan on kat daha fazlasını tepelerine vura vura dile getirirdi. Erbakan Hoca milliydi. Erbakan Hoca İslam düşmanı bir papanın önünde Avrupa Birliği ortaklık görüşmelerine başlamazdı. Erbakan hoca Amerikalılar Irak’a müdahale ederken oraya destek vermezdi.Suriye’nin karışmasına destek vernez, Mavi Marmara’yı satmazdı Erbakan Hoca böyle laf mı olur."

Kaynak: Milli Gazete

 

 

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