22 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 10'uncu yılında anılıyor

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Türk siyasetinin simge isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10. yılında, dava arkadaşlarının kurduğu Gönüllerde Birlik Vakfınca anılacak.
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 10'uncu yılında anılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 10'uncu yılında anılıyor Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 10'uncu yılında anılıyor Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 10'uncu yılında anılıyor

Türk siyasetinin simge isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı için, dava arkadaşlarınca kurulan Gönüllerde Birlik Vakfınca, pazar günü Ankara'da kapsamlı bir toplantı ve ödül töreni organize edilecek.

Gönüllerde Birlik Vakfınca, 25 Mart 2009'da helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Yazıcıoğlu için anma etkinlikleri hazırlandı. Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları tarafından kurulan vakıf, geçen 10 yılı ve gelecek süreci değerlendirmek amacıyla 10. yıla özel kurumsal kimlik çalışması ve çok sayıda proje hazırladı.

Etkinliklerde, Yazıcıoğlu'nun siyasi kimliği, devlet adamlığı, insani yönü, dost ve arkadaş kimliği ile onu geniş kitlelere sevdiren özellikleri anlatılacak.

Vakıf Genel Sekreteri Veysel Tekelioğlu başkanlığındaki bir dağcı grubu, 25 Mart gecesini, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği Keş Dağı'nda geçirecek.

Yazıcıoğlu ayrıca Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında da anılacak.

5 kategoride ödül alacak isimler belirlendi
Anma etkinliği kapsamında, bu yıl ilk kez "Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri" dağıtılacak. Vakıf tarafından bu yıldan başlanarak her yıl verilmesi planlanan ödüllerde, 5 kategoride bu yılın ödül sahipleri belirlendi.

Ödüller, Ankara'da 24 Mart Pazar günü Kocatepe Kültür Merkezi'nde saat 14.00'te yapılacak Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma etkinliğinde sahiplerine takdim edilecek.

Ödüllerin sahipleri seçilirken bugüne kadar Türk kültür, sanat, ilim, düşünce ve edebiyat sahasına sağladığı katkı göz önünde bulunduruldu.

"Edebiyat", "araştırma", "düşünce", "kültür-sanat" ve "üstün hizmet" başlıkları altında verilecek ödüllere bu yıl layık görülen isimler şöyle:

Edebiyat: Şiirde geleneğin yeniden üretilmesine sağladığı katkılar sebebiyle Cengizhan Orakçı. Araştırma: Türk tarih bilimine katkıları sebebiyle Prof. Dr. Ahmet Taşağıl. Düşünce: Türk düşünce tarihine ve Türk düşünce hayatına katkıları dolayısıyla Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu. Kültür-Sanat: Türk müziğinin modern imkanlarla yeniden yorumlanmasına katkıları dolayısıyla Hasan Sağındık. Üstün hizmet: 28 yıldır milli ve manevi değerlerin aktarımıyla birlikte sürdürdüğü eğitim faaliyetleri dolayısıyla Nurten Ceceli Alkan.

Belgeselin galası pazartesi yapılacak
Türkiye'ye ve insanlığa hizmet eden bilim, kültür, sanat, düşünce insanlarının ödüllendirilmesinin yanı sıra bu yıl hazırlanan; Yazıcıoğlu'nun insani yönü, gençlik liderliği, siyasi kişiliğinin anlatılacağı belgeselin galası da pazartesi yapılacak.

Yazıcıoğlu'nu anlatan bir sinema filmi çekimi için hazırlıklara başlanırken, çekilecek filmler desteklenecek. Yazıcıoğlu şiirlerinden bazıları, çeşitli sanatçılarca seslendirilecek, şiirlerinden biri bestelenecek.

Yazıcıoğlu Bilgi Bankası oluşturulacak. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatına ait bütün görsel materyal ve video görüntüleriyle konuşmaları derlenecek, ülke gündemindeki konulara ilişkin videoları yayınlanacak.

1 Ocak'tan itibaren vakıf resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlanan ve Yazıcıoğlu'nun sözleriyle çoğunluğu daha önce yayınlanmamış fotoğraflarından oluşan "e-kart"lar, yıl boyu görülebilecek.

Yazıcıoğlu biyografisi ve almanağı oluşturulacak, Yazıcıoğlu üzerine yazılmış eserlere ilişkin kaynak taraması yapılacak.

Yazıcıoğlu'na ilişkin e-kitaplar dijital ortamda okuyucuya sunulacak. Yazıcıoğlu fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisi düzenlenecek, sergi Ankara, İstanbul, Sivas'ta ziyarete açılacak.

Türk milliyetçilerinin önemli isimleri arasındaydı
Ülkücü Ocakları Genel Başkanlığı, BBP Genel Başkanlığı ve Sivas Milletvekilliği gibi görevler üstlenen Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da seçim çalışmaları için kiralanan helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. 1980 askeri darbesi sonrasında cezaevine giren, işkence gören Yazıcıoğlu, Türk milliyetçilerinin önemli isimleri arasında yer alıyordu.

 

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