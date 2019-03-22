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Avrupa'nın en büyüğü Türkiye'de! Para basıyor

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Avrupa'nın en büyüğü Türkiye'de! Para basıyor
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Avrupa'nın en yüksek barajı olan Çine Adnan Menderes Barajı'nın hizmete alındığı 2010 yılından bugüne kadar Türkiye ekonomisine 1 milyar 680 milyon liralık katkı sağladığını söyledi.
Avrupa'nın en büyüğü Türkiye'de! Para basıyor Avrupa'nın en büyüğü Türkiye'de! Para basıyor Avrupa'nın en büyüğü Türkiye'de! Para basıyor


Aydın, ilk olarak 1869'da Sultan  Abdülaziz döneminde gündeme gelen baraj yapımının 5 padişah, 59 hükümet  geçmesinin ardından 141 yıl sonra gerçekleştiğine dikkati çekti.

 

Silindirle sıkıştırılmış beton gövde sınıfında inşa edilen ve  sınıfında Avrupa'nın en yüksek barajı unvanına sahip Çine Adnan Menderes Barajı'nın hem sulama hem enerji hem de taşkın koruma özelliklerinin olduğunu  belirten Aydın, 136,5 metre yüksekliği bulunan barajın 215 bin 840 dekar alanı  suladığını ve 91 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduğunu dile getirdi.

Aydın, barajın Türk ekonomisine katkısına ilişkin, "2010 yılında  hizmete alınan ve Avrupa'nın en yüksek barajı olan Çine Adnan Menderes Barajı,  bölgedeki taşkın zararlarını önleme konusunda ekonomiye 1 milyar 680 milyon  liralık fayda sağladı. Ayrıca yıllık 118 milyon kilovatsaat enerji  üretilmektedir. 2014 yılından bugüne kadar toplam 221,7 milyon kilovatsaat  elektrik enerjisi üretilerek 63 bin 68 kişinin elektrik enerjisi ihtiyacı  karşılandı ve milli ekonomiye 54,2 milyon liralık katkı sağlandı." dedi.

 

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu da çiftçiler ve oda  başkanları olarak bu barajın yapılmasını yıllarca beklediklerini söyledi. Barajın 2010 yılında yapılmasının ardından kente büyük katkı  sağladığını dile getiren Kendirlioğlu, şunları kaydetti:

"Çine'den başlamak üzere Didim'e kadar alanda tarımsal üretimde önemli  artış oldu. Kışlık yem bitkileri ekilemiyordu, taşkınlar oluyordu. Bu taşkınların  önlenmesi açısından da büyük bir kazanç. Yazın da sulama suyu olarak çok büyük  katkısı oluyor. Barajın çok hızlı dolduğu ve gelirinin de çok iyi olduğunu  biliyoruz. Çiftçilerimiz son derece memnun. Bu barajı yapanlara çiftçilerimiz  adına çok teşekkür ediyoruz. Can suyu demek bile az kalır, can suyundan da öte  çok güzel, müthiş bir yatırım."

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