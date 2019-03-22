22 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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Rekabet Kurumu'ndan bir soruşturma daha!

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Rekabet Kurumu, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açtı.
Rekabet Kurumu'ndan bir soruşturma daha!
Rekabet Kurumu'ndan bir soruşturma daha! Rekabet Kurumu'ndan bir soruşturma daha! Rekabet Kurumu'ndan bir soruşturma daha!

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

 

"Rekabet Kurulu 21.02.2019 tarihli toplantısında, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı ile iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde (Ataşehir Şubesi) faaliyet gösteren

 

Akyol Gıda Tarım Ürünleri Sera Ambalaj Nak. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

Canan Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Çobanlar Güven Gıda Tarım Ürünleri Sera Ambalaj Nak. Hiz. San. Tic.Ltd. Şti.
Gencer Meyve Ticaret Ltd. Şti.
Güven Öz Gıda Tarım Nakliyat İnşaat İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.
Özdemir Gıda Sebze Meyve Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde (Bayrampaşa Şubesi) faaliyet gösteren

Dayan Yaş Meyve Sebze San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fahrettin Bakırcı
Hasdayan Tarım Ürünleri Gıda Turz. İnş. Teks. Tic. Ltd. Şti.
Her Halim Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Köklü Aksoy Kardeşler Tarım Ürünleri Gıda Nak. İnş. Ltd. Şti.
Sönmez Gıda Tarım Ürünleri Nak. Amb. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Süleyman Beğenilmiş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde faaliyet gösteren

Adnan Coşkun Ticaret
Babacan-45 Gıda Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gündüz Mey-Pak Gıda İnş. Taş. Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Tic. Ltd. Şti.
Harun Acıelma
MBK Grup Tarım Ürünleri Hayvancılık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Muharrem Bayan
Umut 14 Gıda  Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde faaliyet gösteren

Burunsuzlar Sebze Meyve Otomotiv Tarım Emlak Tic. Ltd. Şti.
Eymen Sebze Meyve Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Rahva Tarım Ürünleri Gıda İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına, 19-08/108-M sayı ile karar verdi." 

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