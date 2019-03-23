"İkisini aynı görmek çok yanlıştır!"

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"HDP İLE KÜRTLERİ BİR VE AYNI GÖRMEK ÇOK YANLIŞTIR"

Bu millet saf değil. Kalkıp İsrail'le ilgili Trump'ın aldığı kararlarla Filistin sorununun nereye taşınacağını bu millet anlıyor. Bunları görünce Türkiye'ye bir zarar verir mi diyor. Bazı programlarda bazı konuşmacılar oluyor. Diyorlar ki, Türkiye'de bir HDP gerçeği var. Bunların da önemli bir oyu var deniyor. Yani siz Güneydoğu Anadolu'nun kış şartlarında her türlü zor hayatın devam ettiği bir ortamda terörü dağdan indirip yok ediyorsunuz. Ama Türkiye'de HDP'in oyu var 4 milyon, 6 milyon var, bu o oydur diyorsunuz. Bu ifadeler yanlıştır. MHP'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Kürt kökenli çok kardeşimiz var bizim. Bazı konuşmacılara göre bunların hepsine HDP'li dolayısıyla PKK'lı olarak nitelendirirsek ne yapacağız? Böyle kurnazlıklar var Türkiye'de. Çıkıyor diyor ki, ne yapacaksınız, İstanbul'da şu kadar HDP diyor. HDP demeyi bıraktılar, Kürt oylarını nasıl alacaksınız diyor. Yok edilen bir şeyi şehre indirdiniz, belediyeler aracılığı ile Sur'daki belediyeyi Ümraniye'ye getirdiniz. Bunları dikkate aldığınızda beka tehdidi devam ediyor. Beka meselesinin şakası olmaz. Terörle mücadelede sayın İçişleri Bakanı'nın rakamlarını dikkate aldığınızda FETÖ ve PKK mücadelede yılmaz bir sonuç alınmış.

"TÜKENMEKTE OLAN PKK'YI SİYASETEN CESARETLENDİRMEKTİR BU"

Kürtlerin hepsini HDP'nin oyu kabul eder, oradaki eş başkan İmamoğlu seçilirse arkasında bu vardır derse bu partiler bu oyları alayım derken Antalya'da olduğu gibi tamam biz sizinle ittifak yapmıyoruz ama oylarınızı bize verin bir iki tane bir şeyler verelim size... Onlar mahalli idareler seçimlerine sızıyorlar. HDP PKK ile hiç alakası yoktur derseniz farklı bir olay. Böyle bir olay yok. Bunlar da televizyonlarda siyasilerin ağzında. Şu kadar oya sahip olan Kürtlerin partisi HDP'dir diyor. Peki o zaman MHP'deki Kürt oylarını ne yapacaksınız? Onlar bizim kardeşimiz, onların içinde HDP'li çok az sayıda insan vardır. Kürtlerin hepsini HDP'nin oyuymuş gibi tükenmekte olan PKK terörünü siyaseten cesaretlendirip belli bir güce getirmek istiyorsunuz. Kayyum öncesi gibi davranılırsa, imkanlar PKK'ya aktarılırsa yeniden kayyum atanması lazım. Bunun demokrasiyle alakası yoktur. Tekrar onlar da bu hataya düşmemeleri lazım.

"BEN İSTANBUL'DA YAŞASAM OYUM BİNALİ YILDIRIM'A OLURDU"

Küskünlükle siyaset olmaz. İstanbul'a talip iki kişi var. Yolda karşılaştıklarında kaldırım değiştirecek halleri yok. Sayın Binali Yıldırım Bey'in yüksek bir tecrübesi var. Geçenlerde sizin yönetiminizde üç gazeteci arkadaşımızın katılımıyla sayın Binali Bey'le İstanbul konuşuldu. O programı ciddi takip ettim. İstanbul'da oy kullanmış olsam oyum Binali Yıldırım'a olur. Cumhur İttifakı'ndan değil, oradaki bilgiler ışığında. İstanbul'da yaşamanın güzelliğine talip olmak açısından oyumu veririm. Nerede ne yapılacağını, kaç liraya yapılacağını biliyor. Programınızdaki sorular, sorular karşısında verilen cevaplar, esprilerle yüklenmiş olması, daha iyi anlaşılmasına vesile olacak sabır içerisinde konuşulmasından dolayı. Partide de arkadaşlara söyledim. İstanbul'da Binali Yıldırım'ın başkan olmasında fayda olacağı kanaati olmuştur dedim.

"BİZ YAPILAN ANKETLERE İNANMIYORUZ ANKET DE YAPTIRMIYORUZ"

Anketlerimizin yasal zemini yok. Önüne gelen dün domates fiyatlarının belirlenmesindeki birtakım faaliyeti yapanlar şimdi toplumdaki seçmen iradesinin faaliyetine yönelmiş. Ne kadarı doğrudur, ne kadarı haklıdır. Kamuoyu oluşturmak mı istiyor, kamuoyunun düşüncesini mi almak istiyor. MHP'nin teşkilat yapısına bakıyorsunuz. Üzüm salkımı gibi sallasanız yere düşenleri topladığınızda yine yüzde 2'yi geçer. MHP'yi yüzde 2 diye sabahtan akşama tekrar etmenin anlamı yok. O yüzden biz kamuoyu araştırması yaptırmıyoruz. Yapılmış olanlar bize ulaştığında şöyle bir kapağına bakıyoruz. İkinci el arabaların ekspersiz raporu isteniyor, kamuoyu araştırmaları yapanların da ekspersiz raporu istensin.