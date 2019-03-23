23 Mart 2019 Cumartesi6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:31Güneş 06:57Öğle 13:16İkindi 16:42Akşam 19:25Yatsı 20:45
    • 12°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 99.835 -3.46
  • Altın: 243,334 5.76
  • Dolar: 5,7445 4.96
  • Euro: 6,4830 4.34

Saadet'in ayak sesi!

»
Saadet'in ayak sesi!
İlkeli siyaseti ve Türkiye’nin problemlerine getirdiği çözüm önerileriyle dikkat çeken Saadet Partisi’ne halkın teveccühü gün geçtikçe artıyor.
Saadet'in ayak sesi! Saadet'in ayak sesi! Saadet'in ayak sesi!

Saadet Partisi, İstanbul’daki 4. mitingini Küçükçekmece’de düzenledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu mitingde yaptığı konuşmada, “Yalana, iftiraya başvuruyorlar. Bunlar en çirkini söylemekten çekinmiyorlar. Allah’tan korkmayan yalan söylemekte tereddüt etmez. Gereken cevabı millet 31 Mart’ta verecek” dedi. 

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne yönelik çalışmalarıyla her kesimin takdirini kazanan Saadet Partisi, coşkulu kalabalıkla gerçekleştirdiği mitinglere bir yenisini daha ekledi. Küçükçekmece’de gerçekleşen ve binlerce kişinin katıldığı mitinge Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları İlyas Tongüç ve Mustafa Kaya, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, Saadet Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mustafa Kurdaş ve çevre ilçelerin belediye başkan adayları katıldı.

YALAN, İFTİRA VE HAKARET KİMLİKLERİ HALİNE GELMİŞ DURUMDA

Mitingde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Biz insanımızın 16 yıldır çektiği sıkıntıların çözüm yolunu arıyoruz. Elbette tüm bunların yanında hizmetleri, iyi işleri görmezden gelmiyoruz. Ama görüyoruz ki imar planı değil imha planı yapıldı. Fabrikalarımız kapanıyor ve işsiz sayısı 4 milyonu geçti. Seçime giderken iktidar yapamadıklarının hesabını vermekte zorlanıyor. Bizi en çok üzen şey yalan, iftira ve hakaret kimlikleri haline gelmiş durumda. Her gün aynı yalanı söylemekten imtina etmiyorlar, bıkmıyorlar. Biz bunları dinlemekten yorulduk. Bir ülke böyle yönetilmez” dedi.

MİLLET CEVABI 31 MART’TA VERECEK

“Bir ülkenin problemleri yalanla, iftirayla çözülmez” ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, “Bu kadar yalan söylüyorlar ama işsizliği çözemiyorlar. Boş vaatlerden öteye gidemiyorlar. Yorgunluğu olan belediyeleri görevden aldılar ama bir şey değişmedi çünkü kafa yapısı değişmiyor” diye konuştu. Karamollaoğlu, “Bir mahalli seçime giderken belediye başkan adayları televizyona çıkıp şehri nasıl görüyorlar, problemleri nasıl çözecekler tartışsınlar isterdik. Ama çıkamazlar. Bu yüzden yalana, iftiraya başvuruyorlar. Gereken cevabı millet 31 Mart’ta verecek. Biz mazlumun yanımda olacağız. Zalime fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“HADİ ORDAN! SEN KİMSİN?”

Son günlerin tartışılan konusu Haçlı Seferi’ne de değinen Karamollaoğlu, “Bu asırda Haçlı Seferi ilan eden Bush vardı. İlk seferi Irak’a yaptılar. Bugünkü iktidar o sefere destek verdi. Askerimizin başına çuval geçirildi, ses çıkarmadılar. Amerikan askerine dua ettiler. İtibarı yerle bir ettiniz. Şimdi Haçlı Seferi’ne direneceklermiş. Hadi ordan! Sen kimsin de direneceksin? Katil söyledi diye Ayasofya gündeme geldi. Ayasofya, Sultan Fatih’in bize emanetidir. Sultan Fatih kendi parasıyla satın almıştır. Şimdi sizler Sultanahmet’i dolduracaksınız ve Cumhurbaşkanı’na haber gönderip, ‘Burası doldu’ diyeceksiniz. Ayasofya öyle açılacak” dedi.

KANIMLA CANIMLA SAADET PARTİSİ’NDEYİM

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar da, “Geçen hafta Esenler’deydik. Genel Başkanımız konuşurken bir not getirildi. İktidar partisi genel başkanı ‘Saadet’in İstanbul’da adayı yok’ demiş. Ben bir haftadır burada olduğumu anlatıyorum. Burada da söylüyorum kanımla canımla burada Saadet Partisi’ndeyim. Bu sesim Beştepe’ye gitsin diye söylüyorum: Siz belediye başkan adayı gibi gezdiğiniz için yoğunsunuz. Benim adaylığımı duymamış olabilirsiniz. Yanınızdaki danışmanlarınızın da haberi yoksa o danışmanlarınız işlerini yapmıyor demektir. Gereğini yapın. Beni meşgul ediyorsunuz” açıklamalarında bulundu.

İSTANBUL SİZİN İÇİN RANT HİKÂYESİDİR

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, “Temel problem iyi ve doğru yönetilememek. Arkadaşlar bu ülkenin rantına âşık oldular. Şimdi İstanbul bizim için aşk hikâyesi diyorlar. Hayır, İstanbul sizin için rant hikayesidir. İstanbul’a ihanet edenler bu şehre bir şey kazandıramaz.1 Nisan’dan itibaren İstanbul’un tüm ilçelerinde ve büyükşehirde Saadet’li başkanlar görevi devraldığından şehrimizde ve tüm Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak” dedi.

ZİHNİYET DEVRİMİ YAPACAĞIZ

Saadet Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mustafa Kurdaş, “İnsanımızı 1 Nisan’da hizmetle tanıştıracağız. Zihniyet devrimi yapacağız. 2017 hizmet raporuna göre Küçükçekmece’de 12 milyon TL özel güvenlik masrafı yapılmıştır. Fakat kadın ve çocuklar parklara gitmekte zorlanıyor. Parklar uyuşturucu müptelalarının mekânına dönmüş durumda. 4 milyon TL faiz ödenmiştir. 19 milyon TL baskı masrafı yapmıştır. Sokakta gördüğünüz afişlere, fotoğraflara, 19 milyon TL paramız harcanmıştır. 29 milyon TL’ye araç kiralanmış fakat bu paraya araç filosu kurulurdu. Bu rakamlar tabii 2017’nin. Bu rakamları bir de bugün düşünün…” ifadelerini kullandı.

KEYFİLİĞE SON VERECEĞİZ

Kurdaş, “Görüyorsunuz paramız yok yere harcanıyor. Bizim, çocuklarımızın hakkı sadece Küçükçekmece’de değil tüm şehirlerde gasp ediliyor. 31 Mart’ta bu yolsuzluğa, keyfiliğe son vereceğiz. Biz başkan olduğumuz zaman Erbakan Hocamızın hep yaptırdığı gibi ‘Rüşvet alan da verende melundur’ tabelasını asacağız. Halkımızla birlikle makam odamıza çıkacağız ve makam odası kapısını törenle sökeceğiz. Karanlık odası, akrabası olmayan, rüşvetsiz bir yönetim oluşturacağız. Halkımız artık algı operasyonlarına boyun eğmeyeceğini söylüyor. Saadet güneşi doğuyor” şeklinde konuştu.

“Bir ülkenin problemleri yalanla, iftirayla çözülmez” ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, “Bu kadar yalan söylüyorlar ama işsizliği çözemiyorlar. Boş vaatlerden öteye gidemiyorlar. Yorgunluğu olan belediyeleri görevden aldılar ama bir şey değişmedi, çünkü kafa yapısı değişmiyor” diye konuştu.

“KALPLERİNDEN ALLAH KORKUSU ÇIKMIŞ”

Karamollaoğlu, “Bir mahalli seçime giderken belediye başkan adayları televizyona çıkıp şehri nasıl görüyorlar, problemleri nasıl çözecekler tartışsınlar isterdik. Ama çıkamazlar. Bu yüzden yalana, iftiraya başvuruyorlar. Gereken cevabı millet 31 Mart’ta verecek. Biz mazlumun yanında olacağız. Zalime fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Saadet'in ayak sesi!Saadet'in ayak sesi!İlkeli siyaseti ve Türkiye’nin problemlerine getirdiği çözüm önerileriyle dikkat çeken Saadet Partisi’ne halkın teveccühü gün geçtikçe artıyor.
"İkisini aynı görmek çok yanlıştır!""İkisini aynı görmek çok yanlıştır!"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 10'uncu yılında anılıyorMuhsin Yazıcıoğlu vefatının 10'uncu yılında anılıyorTürk siyasetinin simge isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10. yılında, dava arkadaşlarının kurduğu Gönüllerde Birlik Vakfınca anılacak.
Karamollaoğlu’ndan çok sert sözlerKaramollaoğlu’ndan çok sert sözlerSP lideri Temel Karamollaoğlu, rahmetli Erbakan’a hayattayken ihanet edip şimdi sahiplenmeye çalışanlara ‘Sahtekarlar’ diye tepki gösterdi.
Temel Karamollaoğlu: Milletimiz bizi tanıyorTemel Karamollaoğlu: Milletimiz bizi tanıyorSaadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisine yönelik iddialara cevap verirken "Milletimiz bizi tanıyor. O yüzden bize karşı yürütülen kampanyalar yapanların eline ayağına dolanıyor. Artık vatandaşlar değişim istiyor" dedi.
Bakanlar da arazideBakanlar da arazideSeçimlere 9 gün kalırken, Hükümet adeta yerel seçim seferberliği ilan etti... Bakanların hemen hemen tamamı Türkiye geneline dağılırken, seçim propagandası yapıyor...
  • Başkent'te üniversitelilere Üç Ç: Çay, çorba, çamaşır22 Mart 2019 Cuma 08:08
  • Yıldırım: HDP'li seçmenden de oy alacağım22 Mart 2019 Cuma 07:56
  • SP İstanbul adayı Gökçınar gençlerin sorularını cevapladı22 Mart 2019 Cuma 06:47
  • SP lideri Karamollaoğlu'ndan MHP lideri Bahçeli'ye tebrik21 Mart 2019 Perşembe 10:43
  • Arınç: Erdoğan'a 'bize görev verin dedim'20 Mart 2019 Çarşamba 11:42
  • SP'den HDP ile ittifak iddiasına yalanlama20 Mart 2019 Çarşamba 11:34
  • Belediyeyi yönetecek insanın yerli ve milli olması lazım20 Mart 2019 Çarşamba 10:00
  • Soylu: Onlar terörün, PKK'nın milletvekilleridir20 Mart 2019 Çarşamba 08:57
  • Adana'da afiş asma arbedesi yaşandı20 Mart 2019 Çarşamba 08:53
  • İyi Parti'den HDP'nin Mansur Yavaş tehdidine cevap20 Mart 2019 Çarşamba 08:47
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri