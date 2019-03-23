Saadet'in ayak sesi!

Saadet Partisi, İstanbul’daki 4. mitingini Küçükçekmece’de düzenledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu mitingde yaptığı konuşmada, “Yalana, iftiraya başvuruyorlar. Bunlar en çirkini söylemekten çekinmiyorlar. Allah’tan korkmayan yalan söylemekte tereddüt etmez. Gereken cevabı millet 31 Mart’ta verecek” dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne yönelik çalışmalarıyla her kesimin takdirini kazanan Saadet Partisi, coşkulu kalabalıkla gerçekleştirdiği mitinglere bir yenisini daha ekledi. Küçükçekmece’de gerçekleşen ve binlerce kişinin katıldığı mitinge Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları İlyas Tongüç ve Mustafa Kaya, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, Saadet Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mustafa Kurdaş ve çevre ilçelerin belediye başkan adayları katıldı.

YALAN, İFTİRA VE HAKARET KİMLİKLERİ HALİNE GELMİŞ DURUMDA

Mitingde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Biz insanımızın 16 yıldır çektiği sıkıntıların çözüm yolunu arıyoruz. Elbette tüm bunların yanında hizmetleri, iyi işleri görmezden gelmiyoruz. Ama görüyoruz ki imar planı değil imha planı yapıldı. Fabrikalarımız kapanıyor ve işsiz sayısı 4 milyonu geçti. Seçime giderken iktidar yapamadıklarının hesabını vermekte zorlanıyor. Bizi en çok üzen şey yalan, iftira ve hakaret kimlikleri haline gelmiş durumda. Her gün aynı yalanı söylemekten imtina etmiyorlar, bıkmıyorlar. Biz bunları dinlemekten yorulduk. Bir ülke böyle yönetilmez” dedi.

MİLLET CEVABI 31 MART’TA VERECEK

“Bir ülkenin problemleri yalanla, iftirayla çözülmez” ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, “Bu kadar yalan söylüyorlar ama işsizliği çözemiyorlar. Boş vaatlerden öteye gidemiyorlar. Yorgunluğu olan belediyeleri görevden aldılar ama bir şey değişmedi çünkü kafa yapısı değişmiyor” diye konuştu. Karamollaoğlu, “Bir mahalli seçime giderken belediye başkan adayları televizyona çıkıp şehri nasıl görüyorlar, problemleri nasıl çözecekler tartışsınlar isterdik. Ama çıkamazlar. Bu yüzden yalana, iftiraya başvuruyorlar. Gereken cevabı millet 31 Mart’ta verecek. Biz mazlumun yanımda olacağız. Zalime fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“HADİ ORDAN! SEN KİMSİN?”

Son günlerin tartışılan konusu Haçlı Seferi’ne de değinen Karamollaoğlu, “Bu asırda Haçlı Seferi ilan eden Bush vardı. İlk seferi Irak’a yaptılar. Bugünkü iktidar o sefere destek verdi. Askerimizin başına çuval geçirildi, ses çıkarmadılar. Amerikan askerine dua ettiler. İtibarı yerle bir ettiniz. Şimdi Haçlı Seferi’ne direneceklermiş. Hadi ordan! Sen kimsin de direneceksin? Katil söyledi diye Ayasofya gündeme geldi. Ayasofya, Sultan Fatih’in bize emanetidir. Sultan Fatih kendi parasıyla satın almıştır. Şimdi sizler Sultanahmet’i dolduracaksınız ve Cumhurbaşkanı’na haber gönderip, ‘Burası doldu’ diyeceksiniz. Ayasofya öyle açılacak” dedi.

KANIMLA CANIMLA SAADET PARTİSİ’NDEYİM

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar da, “Geçen hafta Esenler’deydik. Genel Başkanımız konuşurken bir not getirildi. İktidar partisi genel başkanı ‘Saadet’in İstanbul’da adayı yok’ demiş. Ben bir haftadır burada olduğumu anlatıyorum. Burada da söylüyorum kanımla canımla burada Saadet Partisi’ndeyim. Bu sesim Beştepe’ye gitsin diye söylüyorum: Siz belediye başkan adayı gibi gezdiğiniz için yoğunsunuz. Benim adaylığımı duymamış olabilirsiniz. Yanınızdaki danışmanlarınızın da haberi yoksa o danışmanlarınız işlerini yapmıyor demektir. Gereğini yapın. Beni meşgul ediyorsunuz” açıklamalarında bulundu.

İSTANBUL SİZİN İÇİN RANT HİKÂYESİDİR

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim, “Temel problem iyi ve doğru yönetilememek. Arkadaşlar bu ülkenin rantına âşık oldular. Şimdi İstanbul bizim için aşk hikâyesi diyorlar. Hayır, İstanbul sizin için rant hikayesidir. İstanbul’a ihanet edenler bu şehre bir şey kazandıramaz.1 Nisan’dan itibaren İstanbul’un tüm ilçelerinde ve büyükşehirde Saadet’li başkanlar görevi devraldığından şehrimizde ve tüm Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak” dedi.

ZİHNİYET DEVRİMİ YAPACAĞIZ

Saadet Partisi Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mustafa Kurdaş, “İnsanımızı 1 Nisan’da hizmetle tanıştıracağız. Zihniyet devrimi yapacağız. 2017 hizmet raporuna göre Küçükçekmece’de 12 milyon TL özel güvenlik masrafı yapılmıştır. Fakat kadın ve çocuklar parklara gitmekte zorlanıyor. Parklar uyuşturucu müptelalarının mekânına dönmüş durumda. 4 milyon TL faiz ödenmiştir. 19 milyon TL baskı masrafı yapmıştır. Sokakta gördüğünüz afişlere, fotoğraflara, 19 milyon TL paramız harcanmıştır. 29 milyon TL’ye araç kiralanmış fakat bu paraya araç filosu kurulurdu. Bu rakamlar tabii 2017’nin. Bu rakamları bir de bugün düşünün…” ifadelerini kullandı.

KEYFİLİĞE SON VERECEĞİZ

Kurdaş, “Görüyorsunuz paramız yok yere harcanıyor. Bizim, çocuklarımızın hakkı sadece Küçükçekmece’de değil tüm şehirlerde gasp ediliyor. 31 Mart’ta bu yolsuzluğa, keyfiliğe son vereceğiz. Biz başkan olduğumuz zaman Erbakan Hocamızın hep yaptırdığı gibi ‘Rüşvet alan da verende melundur’ tabelasını asacağız. Halkımızla birlikle makam odamıza çıkacağız ve makam odası kapısını törenle sökeceğiz. Karanlık odası, akrabası olmayan, rüşvetsiz bir yönetim oluşturacağız. Halkımız artık algı operasyonlarına boyun eğmeyeceğini söylüyor. Saadet güneşi doğuyor” şeklinde konuştu.

“Bir ülkenin problemleri yalanla, iftirayla çözülmez” ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, “Bu kadar yalan söylüyorlar ama işsizliği çözemiyorlar. Boş vaatlerden öteye gidemiyorlar. Yorgunluğu olan belediyeleri görevden aldılar ama bir şey değişmedi, çünkü kafa yapısı değişmiyor” diye konuştu.

“KALPLERİNDEN ALLAH KORKUSU ÇIKMIŞ”

Karamollaoğlu, “Bir mahalli seçime giderken belediye başkan adayları televizyona çıkıp şehri nasıl görüyorlar, problemleri nasıl çözecekler tartışsınlar isterdik. Ama çıkamazlar. Bu yüzden yalana, iftiraya başvuruyorlar. Gereken cevabı millet 31 Mart’ta verecek. Biz mazlumun yanında olacağız. Zalime fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.