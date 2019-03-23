23 Mart 2019 Cumartesi6 Recep 1440
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Dün zirveyi görmüştü! İşte dolarda son durum

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Dün güne 5,46 liradan başlayan dolar kuru, akşam saatlerinde 5,84'le işlem gördü. Dolar, yeni güne 5,76'yla başladı. Euro ise 6,52'den işlem görüyor.
Dün zirveyi görmüştü! İşte dolarda son durum
Dün zirveyi görmüştü! İşte dolarda son durum Dün zirveyi görmüştü! İşte dolarda son durum Dün zirveyi görmüştü! İşte dolarda son durum


Dün güne 5,46 liradan başlayan dolar kuru, akşam saatlerinde 5,84 liraya kadar yükseldi. Dolar, yeni güne 5,76'la başladı. Euro ise 6,52'den işlem görüyor.

 

FED KARARI SONRASI DÜŞMÜŞTÜ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artışı öngörmemesini açıklaması sonrasında 5,40'lara kadar inen ancak daha sonra yeniden yukarı çıkan dolar/TL dün 5,75'i test etti. Türkiyepiyasaları kapandıktan sonra oluşan işlemlerde dolar 5,84'ü gördü. TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 5'e ulaştı.

 

DÖVİZDE SON DURUM

Amerikan Merkez Bankası'nın kararıyla 5,40 seviyelerine gerileyen dolar, hem dış hem iç siyasetteki gerilim nedeniyle yeniden yükselişe geçti. Dolar, yeni günde 5,76'dan işlem görürken euro ise 6,52'den işlem görüyor.

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