25 Mart 2019 Pazartesi6 Recep 1440
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Yine dolar oyunu! Seçim ayarlı tezgah

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Küresel büyüme, Brexit, ticaret savaşları gibi endişeler tırmanınca, dolar bütün dünyada arttı. Ancak 31 Mart öncesi fırsat kollayan finansal terörün aktörleri yine spekülatif saldırılara geçerek, TL’ye daha fazla zarar verdi.
Yine dolar oyunu! Seçim ayarlı tezgah
Yine dolar oyunu! Seçim ayarlı tezgah Yine dolar oyunu! Seçim ayarlı tezgah Yine dolar oyunu! Seçim ayarlı tezgah

Yerel seçimlere bir hafta kala vatandaşın tercihi netleşmeye başlarken; ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen odaklar, yine ekonomi cephesinden saldırmaya başladı. Geçtiğimiz hafta çarşamba akşamı dolar, 5,40 TL seviyesine kadar gerilemişti. ABD Merkez Bankası (FED) “faizde frene basacağı” için dövizde orta vadede bir potansiyel görünmüyordu. 

 

Ancak haftanın son iki gününde küresel büyümeye yönelik endişeler, Avrupa’da kötü gelen imalat sanayi verileri, Brexit kaygıları ve ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki belirsizlik, FED’in güvercin duruşunun getirdiği olumlu havayı dağıttı. Perşembe ve cuma günü dünya borsalarında kayıplar arttı. Gelişen ülke para birimleri, dolar karşısında değer kaybetti. Türk lirası bu iki günde yaklaşık yüzde 5,5 değer kaybederek “en fazla hırpalanan” para birimi oldu. TL’yi yüzde 3 ile Arjantin pesosu, yüzde 2,5 ile Brezilya reali ve yüzde 1,7 ile Güney Afrika randı takip etti. TL’deki aşırı oynaklık ise, 31 Mart öncesinde fırsat kollayan finansal terörün aktörlerinin saldırılarından kaynaklanıyor.

BİRİLERİ YİNE PİŞMAN OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Geleneksel bir seçim öncesi pozisyon alma durumu... Gezi dönemindekine benzer, muazzam bir dezenformasyon var sosyal medya üzerinden... Herkes kur, şu bu falan diyor. Göreceğiz. Seçimden sonra Türkiye güçlü, rahat, dümdüz bir döneme giriyor. Birileri yine pişman olacak. Türkiye’nin temel dengelerinin tamamı çok sağlam. Seçimden sonra hiçbir belirsizlik argümanı da kalmayacak” dedi.

TÜRKİYE'NİN PAYINI ARTIRMASI RAHATSIZ ETTİ

Türkiye ekonomisinin her geçen gün kırılganlıklarını geride bırakacak seviyede güçlü adım attığını vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

Kamu bilançosu açısından, dünyanın en düşük borçluluğa sahip ülkelerinden biriyiz. Üreten ekonomisiyle ve rekabet avantajıyla Türkiye’nin küresel pastadan aldığı payı artırması, rahatsızlık oluşturdu. Bilgi kirliliği üzerinden oluşturulmaya çalışılan bu algılara karşı çok daha net bir tavır ortaya koyacağız.

YENİ YOL HARİTASI

 

Seçim sonucunun ne olursa olsun siyasi tabloya etki etmeyeceğini vurgulayan Bakan Albayrak “Önümüz çok açık. Kesintiye uğramayacak bir sürece giriyoruz. Nisan ayıyla birlikte yol haritasını açıklayacağız” dedi.

MANİPÜLASYON YAPAN BANKALAR İNCELEME ALTINDA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendiren bankalarla ilgili şikayetler üzerine inceleme başlattı. BDDK’dan yapılan açıklamada, “Son dönemde bazı bankaların müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair kurumumuza yoğun şikayetler ulaşmıştır. Konu hakkında kurumumuzca inceleme ve soruşturma başlatılmış olup ilgililer hakkında gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecektir” denildi.

SPK DA İNCELEME BAŞLATTI

Sermaye Piyasası Kurulu da, “JP Morgan tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı ve manipülatif içeriği sebebiyle finansal piyasalarda oynaklığa ve özellikle ülkemiz bankalarının itibar ve değer kaybına yol açtığı hususunda kurumumuza iletilen yoğun şikayetler kapsamında adı geçen kurum hakkında inceleme başlatıldı” açıklamasını yaptı.

 

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

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