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Emeklilere müjde! 6 ayda bir zam gelecek

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Emeklilere ödenen bin liralık bayram ikramiyesinde artış gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, 'Artışlar emekli aylıklarına endekslensin' dedi. Talep hayata geçtiğinde ikramiye tutarı 6 ayda bir yükselecek.
Emeklilere müjde! 6 ayda bir zam gelecek
Emeklilere müjde! 6 ayda bir zam gelecek Emeklilere müjde! 6 ayda bir zam gelecek Emeklilere müjde! 6 ayda bir zam gelecek

Yaklaşık 12,3 milyon emekli geçen yıl çıkarılan yasa ile yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesi hakkı elde etti. Bu yıl Ramazan Bayramı ikramiyesinin 27-31 Mayıs arasında, Kurban Bayramı ödemesinin de 5-9 Ağustos'ta verilmesi beklenirken, emekliler tutarda artış beklentisi taşıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "İkramiyeler, 2019 ve sonraki yıllar için emekli aylıkları artışına endekslenerek güncellensin" talebini gündeme taşıdı.

 

NASIL ARTACAK?

Bu talep hayata geçerse ikramiye tutarları 6 ayda bir zamlanacak. Ocak ve temmuz aylarında ikramiye tutarları güncellenecek. Ocakta SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 10,19, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışı + fark olarak yüzde 10,73 zam yansıtılmıştı. Eğer ikramiye artışı SSK ve Bağ- Kur emekli aylıklarındaki artışa endekslenirse, ödemeler 101,9 lira artacak.

 

Emeklinin bayram ikramiyesi bin liradan bin 101 lira 90 kuruşa yükselecek. Temmuzda bu tutar da değişecek. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artış yansıtılacak ve emekliler Kurban Bayramı ikramiyesini daha da yüksek bir tutarda alabilecek. Emekliler şimdi verilecek kararı bekliyor.

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