F-16'lar ASELSAN ile görecek

ASELSAN'ın faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, radar sistemlerine yönelik faaliyetler, şirketin Gölbaşı Radar ve Elektronik Teknoloji Merkezinde, tasarım, üretim ve test altyapıları kullanılarak, üniversiteler ve yurt içi çözüm ortaklarıyla işbirliği içinde yoğun olarak sürdürüldü.

Radar faaliyet sahasında yürütülen çalışmalarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının gelişmiş teknolojiye sahip, özgün sistemlerle karşılanmasının yanı sıra, radar sistemlerinin yurt dışına satışının gerçekleştirilmesi ve faaliyet alanının sivil radar uygulamalarıyla genişletilmesi hedefleniyor.



ASELSAN, geçen yıl bu hedeflere uygun olarak, farklı platformlarda görev yapacak radarlara ilişkin iş geliştirme, kavramsal tanımlama, tasarım, üretim, platform entegrasyonu, test, teslimat ve teslimat sonrası destek faaliyetlerine çeşitli projelerle devam etti.



Radar çalışmalarında hava platformlarına yönelik bir dizi önemli adım da atıldı.





İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nda bulunuyordu



Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan F-16 muharip uçaklarındaki radarların, AESA teknolojisine sahip yeni nesil radarlarla modernizasyonu ihtiyacının yurt içinden karşılanması için F-16 AESA Burun Radarı Geliştirilmesi Projesi başlatıldı.



Projenin ilk aşamasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında F-16 AESA Burun Radarı Geliştirilmesi Projesi Faz-1

Protokolü” imzalandı. İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında yer alan söz konusu işlem maddesi böylece başarıyla gerçekleştirildi.



ASELSAN tarafından öz kaynaklarla geliştirilecek radar, F-16 uçakları için kritik olan hedef arama, takip, hassas takip, SAR gibi hava-hava ve hava-yer işlevlerini aynı anda icra edebilecek.



AESA anten yapısına sahip, taşınabilir erken ihbar radar sistemlerinin kritik tasarım aşaması tamamlanırken, birimlerinin üretim ve doğrulamalarına yönelik çalışmaları devam ediyor.





İHA'lara yönelik radar çözümleri



Öte yandan, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda devam eden Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi Projesi'nin kritik tasarım aşaması tamamlandı. Sivil hava meydanlarında da kullanılmak üzere geliştirilmekte olan sistemin entegrasyon ve test çalışmalarına bu yıl başlanacak.

Akıncı Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın hava-hava ve hava-yer görevlerinde ihtiyaç duyduğu burun radarının milli ve yerli olarak geliştirilmesine yönelik faaliyetler de geçen yıl başlatıldı.



Hava platformları için geliştirilen ilk görüntüleme ve hareketli hedef tespit radarı olan SARPER Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) Sistemi'nin seri üretimleri tamamlandı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye teslim edildi. Bu sistemlerden biri Anka insansız hava aracı platformuna entegre edilerek uçuş testleri gerçekleştirildi.