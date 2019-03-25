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"Saadet Partisi 3 ilde zafere yakın!"

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"Saadet Partisi 3 ilde zafere yakın!"
MAK Danışmanlık şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Saadet Partisi'nin 3 ilde zafere yakın olduğunu paylaştı.

MAK Danışmanlık şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat, Twitter hesabı üzerinden 31 Mart yerel seçimleri öncesi "Türkiye Geneli Seçim Öncesi Son Veriler"i paylaştı. Kulat'ın paylaştığı verilere göre Saadet Partisi'nin 3 ilde sonuca yakın olduğu belirtildi.

Kulat, yaptığı paylaşımında "Saadet Partisi 2 büyükşehir ve bir ilde sonuca yakın duruyor." açıklamasında bulundu.

"1. MAK DANIŞMANLIK olarak Türkiye Geneli Seçim Öncesi Son Veriler" başlığı altında MAK Danışmaklık şirketinin sahibi Kulat tarafından yapılan paylaşımlar şu şekilde:

"Saadet Partisi 2 büyükşehir ve bir ilde sonuca yakın duruyor.

Denize sınırı olan pek çok büyükşehir de çok ciddi sürprizlere herkes hazır olmalı. İyi Parti 1 büyükşehir ve 3 ilde sonuca yakın duruyor ve bazı ilçeleri kazanıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İç Anadolu ağırlıklı pek çok belediyeyi alıyor. Cumhur İttifakı özellikle MHP'ye pek çok belediye kazandırıyor. HDP, Güneydoğu Anadolu ağırlıklı pek çok belediyeyi alıyor. Ama oy oranlarında düşüş var.

Ankara mı?
Orası Başkent hesap karışık orada..."

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