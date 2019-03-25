25 Mart 2019 Pazartesi6 Recep 1440
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El freni çekilmeyen kamyon, hareket ederek yayayı ezdi: 1 ölü

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Kayseri'de sürücüsünün yol kenarına park ettikten sonra el frenini çekmediği kamyon, meyilli alanda yaklaşık 300 metre kayarak, Yaşar Polat'ı (59) ezdikten sonra park halindeki araçlara çarparak durabildi. Polat olay yerinde yaşamını yitirdi.
El freni çekilmeyen kamyon, hareket ederek yayayı ezdi: 1 ölü
El freni çekilmeyen kamyon, hareket ederek yayayı ezdi: 1 ölü El freni çekilmeyen kamyon, hareket ederek yayayı ezdi: 1 ölü El freni çekilmeyen kamyon, hareket ederek yayayı ezdi: 1 ölü

Kaza, saat 17.40 sıralarında Merkez Melikgazi ilçesine bağlı, İldem Cumhuriyet Mahallesi Günsazak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre lojistik firmasına ait 38 D 9535 plakalı kamyonun sürücüsü Ümit Tamer (28),İldem Çarşısı önüne gelerek aracı park etti. Araç kontağını üzerinde bırakan Tamer, çarşıya gitti. El freninin çekili olmaması nedeniyle kamyon bir süre sonra eğimli alandan cadde üzerinde ilerlemeye başladı. Yaklaşık 300 metre kontrolsuz şekilde ilerleyen sürücüsüz kamyon, yoldan pazara gittiği ileri sürülen Yaşar Polat'a çarparak altına aldı. Kamyon yol kenarında bulunan 38 YN 463 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk muayenede başından ağır yaralanan Yaşar Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı duyarak olay yerine gelen Polat'ın yakınları ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi. İnceleme sonrası Polat'ın cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. kamyon sürücüsü Ümit Tamer'in gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

50 METRE UZAKTA SEMT PAZARI VARDI

Çevredeki vatandaşlar, kaza yerinin 50 metre uzağında semt pazarının kurulu bulunduğunu belirterek, daha büyük bir faciadan dönüldüğünü belirttiler.

 

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