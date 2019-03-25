25 Mart 2019 Pazartesi6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:27Güneş 06:53Öğle 13:15İkindi 16:43Akşam 19:27Yatsı 20:48
    • 9°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 99.835 -3.46
  • Altın: 238,115 -2.14
  • Dolar: 5,6245 -2.09
  • Euro: 6,3577 -1.93

Denizli'de tarihi okulda yangın

»
Denizli'nin Çal ilçesinde 1928 yılında yapımı tamamlanan tarihi okulda yangın çıktı.
Denizli'de tarihi okulda yangın
Denizli'de tarihi okulda yangın Denizli'de tarihi okulda yangın Denizli'de tarihi okulda yangın

Denizli'nin Çal ilçesi İsmailler Mahallesi Denizli Caddesi'nde 1928 yılında yapımı tamamlanan Gazi Paşa İlk Mektebi'nde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çal Şubesi ekipleri müdahale etti.

Ahşap ve kagir bir yapı olan tarihi ilk mektep binasında çıkan yangında alevler binayı sararken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Çal'da 1924 yılında yapımına başlanan ve 1928 yılında tamamlanarak eğitim öğretime açılan Çal Gazi İlk Mektebi'nin sekiz derslik ile üç idare odası bulunuyor. Bina 1999 yılında Gazi İlköğretim Okulu'nun başka bir yere taşınmasından sonra Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi olarak çeşitli etkinliklerde kullanılıyordu.

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Denizli'de tarihi okulda yangınDenizli'de tarihi okulda yangınDenizli'nin Çal ilçesinde 1928 yılında yapımı tamamlanan tarihi okulda yangın çıktı.
Lise öğrencisi tabancayla kız arkadaşını vurduLise öğrencisi tabancayla kız arkadaşını vurduTokat'ın Artova ilçesinde, okul arkadaşı kızı tabanca ile vurduğu öne sürülen lise öğrencisi gözaltına alındı.
Bakan Selçuk: Bilime ve akla yatırım yapıyoruzBakan Selçuk: Bilime ve akla yatırım yapıyoruzMilli Eğitim Bakanı Selçuk, "Eğitimin temelinde bilim ve akıl vardır. Bizim de yaptığımız bilime ve akla yatırım yapmak" dedi.
Okul servisinde taciz rezaleti: Şoför tutuklandıOkul servisinde taciz rezaleti: Şoför tutuklandıEdirne'nin Uzunköprü ilçesinde lise öğrencine tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü tutuklandı.
Emine Erdoğan: Kız çocuklarımızın zihinlerine barikatlar yerleştirmeyelimEmine Erdoğan: Kız çocuklarımızın zihinlerine barikatlar yerleştirmeyelimCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadın ruhu baştan aşağı enerji, fikriyatı ise tabii kaynaktır. Bu enerjinin ve tabii kaynağın işin içine girmediği her alan, bir kör noktaya dönüşür." dedi.
Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi alımı yapacakÇankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi alımı yapacakÇankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi alımı yapacak
  • Liseliler arasında sevgili kavgası: Kızlar okul basıp dövdü27 Şubat 2019 Çarşamba 08:59
  • MEB'in öğrencilere yoga dersi kararına tepki15 Şubat 2019 Cuma 14:02
  • Temel liseler kapatılıyor30 Ocak 2019 Çarşamba 11:30
  • Cemal Nar Hoca yazdı: Ortaöğretim Mecbur Olmamalı21 Ocak 2019 Pazartesi 10:03
  • Milli Eğitim'de ders sayısı reformu geliyor21 Ocak 2019 Pazartesi 09:32
  • 'Okuma aşkı' ile girdikleri sınavda çocukları gözetmen oldu16 Ocak 2019 Çarşamba 09:14
  • 36 ilde eğitime kar engeli16 Ocak 2019 Çarşamba 08:47
  • Cemal Nar Hoca'dan ehil yazısı14 Ocak 2019 Pazartesi 09:22
  • Bağcılar'da 'İstanbul Hanımefendisi Olmak' eğitimi veriliyor09 Ocak 2019 Çarşamba 08:33
  • Cemal Nar Hoca'dan önemli karma eğitim yazası09 Ocak 2019 Çarşamba 08:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri