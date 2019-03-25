Milli Gazete, halkın derdi daha net anlaşılsın diye tane tane anlattı

Milli Gazete'nin haberine göre, ekonomideki kötü gidişat sonucu alım gücü düşen ve büyük sıkıntılar çeken vatandaş için tanzim satış noktaları dahi kuruldu ama tencereye olumlu bir neticesi olmadı.

Milli Gazete'nin haberine göre, ekonomideki kötü gidişat sonucu alım gücü düşen ve büyük sıkıntılar çeken vatandaş için tanzim satış noktaları dahi kuruldu ama tencereye olumlu bir neticesi olmadı.

Haberde, her sebzeden 1 adet alınsa da fiyatların cep yaktığı belirtildi.

Haber şöyle:

"Ekonomideki kötü gidişat sonucu alım gücü düşen ve büyük sıkıntılar çeken vatandaş için tanzim satış noktaları dahi kuruldu ama tencereye olumlu bir neticesi olmadı. Fiyatlar ucuzlayacağına gün geçtikçe zamlanıyor. Soğanın tanesi 2,11 TL’ye, patatesin tanesi de 2,28 TL’ye; yani eski kilogram fiyatına şimdi taneyle satılıyor.

Durumu yerinde öğrenmek için gittiğimiz market ve manavlarda kilo yerine her sebzeden birer tane aldık ve karşımıza TOPLAM 13,90 TL’lik bir fiyat çıktı.

FİYATLAR GEÇİCİ OLARAK BASTIRILIYOR

Sebze fiyat artışında sürekli olarak “birtakım spekülatörleri” işaret edip, dağıtım kanallarında yer alan aracıları “terörist” ilan eden iktidar, gerçekleri görmezden geliyor. Kurulan tanzim çadırları da fiyatları düşürmüyor. Ayrıca manav ve market reyonları da gösteriyor ki, fiyatlarda bir gerileme yok. Elde edilen veriler bize sadece fiyatların geçici olarak bastırıldığını, fiyat artışlarının devam ettiğini söylüyor.

HER SEBZEDEN BİR TANE ALINSA DA FİYAT CEP YAKIYOR

Birçok sebze tarihinin en yüksek rakamlarını gördü. Vatandaş sebzeyi kilo yerine tane ile alsa bile yine de ucuzluğu yaşayamıyor. Buna göre her sebzeden bir tane aldığımızda; salatalık 1,26 TL, dolma biber 1,40 TL, sivri biber 1,04 TL, domates 1,42 TL, patlıcan 2,31 TL, kabak 2,07 TL, soğan 2,11 TL, patates 2,28 TL’ye geliyor. Toplam fiyatı da 13,90 TL oluyor."