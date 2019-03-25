25 Mart 2019 Pazartesi6 Recep 1440
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Merkez Bankası'ndan 'kur' açıklaması

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Merkez Bankası'ndan 'kur' açıklaması
Merkez Bankası: "Rezervleri güçlendirme politikası kararlılıkla devam ediyor..."
Merkez Bankası'ndan 'kur' açıklaması Merkez Bankası'ndan 'kur' açıklaması Merkez Bankası'ndan 'kur' açıklaması

Merkez Bankası'ndan açıklama:

"Rezervleri güçlendirme politikası kararlılıkla devam ediyor

Merkez Bankası'nın konuya ilişkin internet sitesinden yapmış olduğu açıklamanın tam metni:

Ülkemiz ekonomisine ilişkin makro göstergeler koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret etmektedir. Öncü veriler ilk çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir toparlanmanın gerçekleştiğini göstermektedir. Mal ihracatı ve turizm talebindeki güçlü seyirle birlikte net ihracat büyümeye yüksek katkı vermektedir. Bu çerçevede cari dengedeki iyileşmenin hızlanarak sürmesi beklenmektedir.

Ekonomik dengelenme sürecinde para politikası fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda şekillenirken maliye politikası ile güçlü eşgüdüm enflasyonla mücadeleyi desteklemektedir. Diğer taraftan, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sonrasında rezervlerde artış trendi gözlenmiştir. Brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmalar ise olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmakta olup öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir.

Finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmekte olup para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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