Erdoğan: CHP listelerinde PKK'lılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim maratonunu canlı yayında değerlendirdi. Erdoğan, "İzmir'in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, anket çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine, "Anket çalışması yaptırıyor ve takip de ettiriyoruz ama vatandaşın nabzını anketlerden çok meydanlarda tutuyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a ilişkin, Erdoğan, "Belediye başkanlığını Ankara gibi büyükşehirde yapacak kapasitede değil." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Seçimlerin tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Meydanların dili çok farklı, gittiğim yerlerdeki tepkiler çok güzel. Özellikle İstanbul'da bugün özellikle yerel yönetimlere yönelik açıklamalarım oldu. Özellikle Binali Yıldırım'ın da yol haritasını içeren bir konuşmaydı. Bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olanları ve bilgileri biz bugün mitingde açıklamış oldu. 1 Milyon 600 bin kişinin hiç dağılmadan soğuk olmasına rağmen dağılmadan bizi dinlemesi umutlarımızı yeşertti. Alana gelenlerin heyecanı gayet iyi. Aynı şekilde Ankara ve İzmir'i aynı şekilde heyecanlı gördüm. Konya, Diyarbakır Kayseri ve büyükşehirlerde aynı havayı hep kokladım.

"Bu yanlışları minimize edip onları giderip bu seçime giriyoruz"

Anket çalışması yaptırmıyoruz dersek doğru olmaz. Ancak ben vatandaşımızın nabzını anketlerin önünde tutuyorum. Karşılıklı vatandaşlarımızla elektrik alıp verme olayı çok farklı. Aldığım cevaplarla oyun nabzını koklayabiliyorum. Bazı kamuoyu araştırmaları yönlendirmeyle, sosyal paylaşımlarda vs. yapılanlar çok farklı olduğu görülüyor. Onlara takılıp kalırsak seçim çalışması yürütemezsiniz. 1 Milyon 600 bin insan meydanlara geliyorsa Cumhur ittifakını seviyor takdir ediyor ki geliyor. Adaylarımızı belirlemede yanlışları bir kenara koyduk. Bu yanlışları minimize edip onları giderip bu seçime giriyoruz.

"Mehmet Özhaseki Bey'le bu yarışı biz önde kazanacağız"

Mansur Yavaş, Belediye başkanlığını Ankara'da yapacak kapasitede biri değil. Bizim adayımız 5 dönem Kayseri gibi bir büyükşehirde belediye başkanlığı yürüttü, Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptı. Mansur Yavaş'ın sahte senet yazma gibi kesinleşmiş durumu var. Öncesi ve sonrasında da durumu belli değil. Seçimden sonra bu senet olayı ile ilgili gereken yapılır. Yavaş ayrıca vergi kaçakçısı Maliye Bakanlığı'nda kayıtları var. Düşünün bizim sözümüz senet demekle bu işi savuşturamazsınız. Bunun hesabını Kemal Kılıçdaroğlu veremez, sabah akşam yalan söylüyor. Benim hakkında 'Man adası' iddiasını yargı çürüttü, Kılıçdaroğlu'nu para cezasına mahkum etti. Gelen para cezasını Şehitler Vakfı'na bağışlayacağız. Mehmet Özhaseki Bey'le bu yarışı biz önde kazanacağız.

"Bütün eserlerimizle ve vatandaşlarıma olan sevgimizle biz ortadayız"

Bizim MHP ile ittifakımızda tek millet, tek bayrak, tek vatan birlikteliğimiz var. Diğer 4'lü ittifakta bunları göremezsiniz. İstiklal Marşı'na bile karşı olanlarla CHP birlikte oluyor. Bunlar bizim bayrağımıza bile karşı, kendi mitinglerinde izin vermiyorlar. Bunlar sözde milliyetçiler siz bunlarla iş tuttunuz. Bunların terörist olan adaylarına yüklenip başkanlıklarını düşüreceğiz. CHP'nin Kandil adayları var. Kayyum olayı bizim zamanımızda çıkmış bir şey değil. Devlet için gelen paraları bunlar Kandil'e gönderdiler. İyi Parti'nin temsilcisi 'Bu çukurların açılmasında Erdoğan'ın bilgisi var' dedi. Bu saygısızlıktır ahlaksızlığın daniskasıdır. Bütün eserlerimizle ve vatandaşlarıma olan sevgimizle biz ortadayız.

Ülkemize karşı yürütülen operasyonlar söz konusu. Sınırımızda yürütülen savaşta YPG/PKK gibi örgütlere karşılık vermemiz beka meselesi değile nedir? 15 Temmuz'da karşımıza FETÖ'cü hainler çıktı. Onlara karşı yürütülen operasyon beka meselesi değil de nedir? Baş terörist Pensilvanya'da, yanında olanlar ve kaçanlar da var. Bir kısmını biz yakalıyoruz ve yurt dışlarına operasyon yapıyoruz.

"Ekrem Dumanlı sen kula kulsun, vatanında bile değilsin ve sen müptezelsin"

Gezi olayları, terör koridoru girişimleri, ekonomik ve finans operasyonları, FETÖ olayı, YPG/PKK meselesi, bu akşam İstiklal Marşı'na karşı yapılanlar beka meselesidir. Ekrem Dumanlı sen kula kulsun, vatanında bile değilsin ve sen müptezelsin. Kandil'deki alçaklar 14-15 yaşındaki kızları dağa kaçırıp taciz edenler. HDP'ye oy verip kızları dağa kaçırılanların aileleri gördük. HDP'nin peşinden gitmeyin. HDP'nin adayları söyledikleri ifadelerle kürt vatandaşlarımıza saygısızlık yapıyor. Ankara'da Mansur Yavaş'a bedeli olacak diyorlar. Mansur Yavaş 'Yavaş HDP ile seçim kazanacak' sözünün hesabını versin önce. Samimi olan Kürt kardeşlerimiz 31 Mart'ta bunlara cevabını verecektir.

"Sadece işaret yapmakla ülkücü olunmaz"

CHP seçimlerde en çok HDP'den medet umuyor. İYİ Partide öyle, Mersin karma karışık oldu. Adana'da benzer durum var. İstanbul'da ve büyük bazı illerde aday çıkarmıyorlar, bunları görmek gerekiyor. CHP listelerinde HDP'li isimlere de yer veriyor. İzmir'de PKK ile ilişkili 27 kişi var. Bay Kemal çok takla atar, terör örgütünün paçavralarıyla poz vermiş insanlarla fotoğrafları var. Milli bir yanı asla yoktur, vatansever olması da mümkün değildir. Ülkücüleri dar ağacına asanlarla yan yana kendisi. Sadece işaret yapmakla ülkücü olunmaz. Ülkücülük bir Türkiye sevdasıdır. 15 Temmuz'da tankların arasından kaçarak sen belediyene gittin kahveni yudumladın. Tankların önünde niye durmadın?

"81 ilin tamamında üniversiteler var"

Boğazın üstünde 3. köprü Yavuz Sultan Selim köprüsünü yaptık, denizin altından Marmaray geçiyor. O denizin altından geçtiği için onu görmesi mümkün olmayabilir. Avrasya Tüneli de aynı şekilde. İstanbul-İzmir yolunu bu yıl bitiriyoruz, bu mesafe 3,5 saate inecek. 81 ilin tamamında üniversiteler var. Sağlıkta bütün il ve ilçelerde hastaneler var. Şimdi biz şehir hastanelerine başladık.

"Yassıada 1-2 ay sonra açılacak"

Tabi burası yaşananlar nedeniyle Yaslıada öncelikle. Bu ada demokrasi ve özgürlükler adası olarak değişecek. Proje çok çok güzel. Karşısındaki Sivriada'ya bunu entegre edeceğiz. Bu adada uluslararası bir çok barışa yönelik toplantılar yapılacak. Böyle güzel bir adayı biz yaptık, 1-2 aya son rutüşları yapılıp açılacak.

"Yeni Zelanda'daki örgütlü terör eylemidir"

Bu bireysel bir terör eylemi değil, örgütlü terör eylemidir. Bu örgütlü terör eyleminin arkasında kimler var eminim bu meydana çıkacaktır. Sayın Başbakanın yaptığı açıklamalar takdire şayandır. Kendisi bu acıyı bizzat yaşamıştır. Ordaki halk insanlık dersini vermiştir. O halk olay yerine gelerek çiçekler bırakarak saygılarını göstermişlerdir. Ben milletim ve kendi adıma onlara teşekkür ediyorum. Avusturyalı senatör gibi Kemal Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki 'İslam kaynaklı' terör. Senin kendinle şüphe etmen lazım o zaman. Buna 'İslam kaynaklı terör' diyemezsin haddini bil. Önce sen haddini bil. Bu terörist Hristiyan şimdi biz Hristiyanlığa terör dini mi diyeceğiz? Öyle bir haddimiz ve hakkımız var mı? CHP'nin geçmişi de camileri kapatanlarla yan yana. Kemal Kılıçdaroğlu utanmadan başörtüsü meselesini de biz çözdük diyor. Nur Sertel ikna odalarının baş mimarıydı sizin CHP'nin milletvekili oldu. Kimseyi aldatmayın.

"Ayasofya için müze tabiri kalkabilir"

Ayasofya için müze tabirini kaldırabilir ve Ayasofya Cami diyebiliriz. Böylelikle vatandaşlar da ücretsiz ziyaret edebilir.

"Netanyahu'nun yolsuzlukları da ayrıca deşifre oldu"

BM'nin kesin kararı var bu konu hakkında. Fransa'nın da duruşu ayrı. Trump ile görüşmem olacak ona da söyleyeceğim. Burada çok büyük bir yanlış var Trump 'Golan Tepeleri'ni Netanyahu'ya seçim hediyesi olarak altın tepside sunmak istiyor. Netanyahu'nun yolsuzlukları da ayrıca deşifre oldu. Ne yazık ki Netanyahu'nun seçim çalışmalarını ABD yürütüyor. Bu birliktelik dünya barışını tehdit ediyor. 'Golan Tepesi' olayını BM'ye taşıyoruz. BM Genel Kurulu'nda da bu konunun onaylanıp geçmesi mümkün değil.

Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyonda son aşamaya gelindi. Önceliğimiz seçim önce onu atlatacağız. Tüm yığınağımızı orada Türkiye olarak yaptık. Bir gece ansızın girmemiz gerekiyorsa gireriz.

"F-35 için 1 milyar 200 milyon dolar verdik"

F-35 için 1 milyar 200 milyon dolar verdik. Bu konuda bir sıkıntı söz konusu değil ki. Ülkemizin savunma sitemi noktasında adımlarımızı neden atmayalım. S-400'le ilgili de geri adım söz konusu değil. Ayrıca ABD'ye 'Patriot'lar için şartları hazırlayın' dedik.

"Dövizle oynayanların üzerine gideceğiz"

EYT'de Demirel bir yanlışın içine düştü. Emeklilik meselesini eleştirmek için muhalefet teşvik ediyor. -3600 ek gösterge seçim sonrası hemen ele alınacak. Dövizde manipülatif dayatmalar var ve bunların arkalarında bazı bankalar var. Seçim sonrası bunların üzerine sert bir şekilde gideceğiz. BDDK'nın attığı adım bunun bir örneğidir. Uluslararası düzeyde de bunlara darbeyi indireceğiz. Dövizle oynayanların üzerine gideceğiz.

"Hisarcıklıoğlu'nu tehdit edenlerden hesap soracağız"

İşsizlik şuan mevsimsel. İşsizliği aşabilecek güç ve kabiliyetteyiz. Yatırımları teşvike devam edeceğiz. TOBB'dan hamle bekliyorum. TOBB başkanı Hisarcıklıoğlu'nu tehdit edenlerden de hesap soracağız.