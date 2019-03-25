25 Mart 2019 Pazartesi19 Recep 1440
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Rottweiler'ın saldırdığı 2 yaşındaki Almila ölümden döndü

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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde babaanneleri Zeynep Tunca (62) ile sahilde yürüyüşe çıkan Almila Tunca (2) ve Mehmet Yasin Tunca (7) kardeşlere, U.A.'ya ait Rottweiler cinsi 'Dark' adlı köpek saldırdı.
Rottweiler'ın saldırdığı 2 yaşındaki Almila ölümden döndü
Rottweiler'ın saldırdığı 2 yaşındaki Almila ölümden döndü Rottweiler'ın saldırdığı 2 yaşındaki Almila ölümden döndü Rottweiler'ın saldırdığı 2 yaşındaki Almila ölümden döndü

Mehmet Yasin köpeğin saldırısında kolundan yaralanırken, Almila'nın başı ve vücudunun birçok yeri parçalandı. Şok yaşayan babaanne Zeynep Tunca, torununun öldüğünü zannettiğini belirterek, "Sahibini uyardım. 'Bir şey yapmaz' dedi. Büyük torunuma saldırdı kolunu ısırdı.

Sopayla köpeğe vurdum bıraktı ve daha sonra küçük torunuma saldırmaya başladı. Her tarafını ısırmaya başladı. Durduramadım. Sahibi müdahale etmedi. Son bir çabayla torunumu köpekten kurtardım. Kucağıma aldım ve oradan kaçırdım" dedi. Baba Ahmet Tunca (37) ise "Benim çocuğumu bu hale getiren köpeğin sahibi hala elini kolunu sallayıp gezebiliyor. Bir an evvel ceza almasını istiyorum. Olayla ilgili tüm hukuki mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.

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Yumurtalık ilçesi Haylazlı Mahallesi'nde 10 Mart günü torunlarıyla sahile dolaşmaya giden Zeynep Tunca'nın karşısına iddiaya göre, Rottweiler cinsi 'Dark' adlı köpeğini gezdiren U.A. ve bir arkadaşı çıktı. Köpek ilk olarak Tunca'nın torunlarından Mehmet Yasin Tunca'ya saldırıp, kolundan yaraladı. Köpeğin sahibi U.A., bir daha saldırmayacağını söylemesine rağmen, hayvan bu kez Almila Zeynep Tunca'ya saldırdı. Köpek, başını ve vücudunun çeşitli yerlerini ısırdığı küçük kızın birçok yerini parçalayarak, ağır yaraladı.

Olayın ardından yaşanan dehşet anlarını anlatan babaanne Zeynep Tunca, şoka girdiğini ve torununun öldüğünü zannettiğini belirtti. Torunlarının saldırı öncesi denize taş atmak istedilerini aktaran Tunca, "Hiç bilemedim. Aniden bir köpek saldırdı. İlk etapta bir şey olmadı. Sahibini uyardım. 'Bir şey yapmaz' dedi. Sonra büyük torunuma saldırdı, kolunu ısırdı. Sopayla köpeğe vurdum bıraktı ve daha sonra küçük torunuma saldırmaya başladı. Her tarafını ısırmaya başladı, durduramadım. Her tarafım kan içindeydi. Elimi köpeğin ağzına soktum. Sahibi de oradaydı ama yeterli müdahaleyi yapmadı. En sonunda dedim ki 'Torumun öldü, kafası koptu' diye düşündüm. Son bir çabayla torunumun ceketinin düğmelerini koparttım. Köpekten onu kurtardım. O anda ben torunumu kucağıma aldım ve oradan kaçırdım. Komşularım yardım ettiler ve bizi hastaneye götürdüler" diye konuştu. Olay sonrası uyuyamadığını söyleyen babaanne Tunca, torunu ölmediği için şükrettiklerini dile getirdi.

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Olayın yaşandığı gün Yumurtalık dışında olduğunu belirten baba Ahmet Tunca ise telefon gelir gelmez hastaneye gittiğini ve gördüğü manzara üzerine yıkıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Babam aradı. 'Çocuklarına köpek saldırdı' dedi. Çok korktum. Oğlum sadece kolundan yaralanmıştı. Ama kızımın her yeri paramparçaydı. Başı, omzu paramparçaydı. İçindeki etler görünüyordu. Yani bu kadar kötü yaralanmasına rağmen benim çocuğuma yardım etmeyip kaçan insan hala elini kolunu sallayıp köpeğiyle gezebiliyor.

Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bir an evvel sorumluların ceza almasını istiyorum. Olayla ilgili tüm hukuki mücadelemizi vereceğiz. Kızım fiziki açıdan çok şükür toparlanmaya başladı. Ama 5 dakikadan fazla uyuyamıyor. Yalnız kalamıyorum. Herhangi bir ses duyduğunda çok korkuyor ve ağlıyor.

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(Savcılığın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. Dark isimli Rottweiler köpeğin sahibi olduğu iddia edilen U.A.)

Tanımadığı biri yanına yaklaştığı zaman bağırmaya başlıyor. Doğru düzgün bir şey yemiyor." Ahmet Tunca, "Köpeğin sahibi farklı kişiler aracılığıyla bize mesaj iletmeye çalıştı. Şikayetimizden vazgeçmemizi istediler. Bunu yapıcı bir tavırla da yapmadılar. Kızım benim canım ciğerim. Acımızı hafifletecek bir şey yok. Kızıma yardımcı olmak yerine olayın üstünü kapatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yalan ifadelerle hukuku yanıltmaya kalkıyorlar; 'Biz böyle bir köpek görmedik' diyorlar. Komşuları köpeğin onların olduğunu doğruladı" diye konuştu.

 

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