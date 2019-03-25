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Kilosu bin TL'ye çıktı!

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Kilosu bin TL'ye çıktı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun ziyaretinde, Vezirköprü ilçesinde kenevir üretimini yoğun bir şekilde devam ettireceklerini, ilçenin bu işin merkezi olacağını açıklaması, çiftçileri harekete geçirdi.
Kilosu bin TL'ye çıktı! Kilosu bin TL'ye çıktı! Kilosu bin TL'ye çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında Samsun'da, Vezirköprü ilçesinde kenevir üretiminin yoğun bir şekilde devam ettireceklerini, ilçenin bu işin merkezi olacağını açıklamasının ardından bölgede kenevirle ilgili hareketlilik başladı. Türkiye'de izinle ruhsatlı ekim alanlarının yer aldığı 400 haneli, bin 300 nüfuslu Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde üretimi yapılan kenevir tohumuna talep arttı.

 

Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye gelenler, çiftçilerin ürettiği kenevir tohumunu alıyor. Bir kaç yıl öncesine kadar 30 liraya satılan kenevir tohumu, artan ilgi karşısında kilosu bin liraya kadar ulaşan fiyatlarda satılmaya başlandı. Talebi karşılayamaz hale gelen çiftçiler, tarlaya koştu, kenevir tohumu ekimini artırdı.

'160 DÖNÜM EKEBİLECEK KADAR TOHUM BULDUK'

 

Bölgede arsa satın almak isteyen birçok girişimcinin üreticilerden talepte bulunduğu dile getiren Narlısaray Mahalle Muhtarı Ali Sezgin, 1950 yılından itibaren burada kendir ekimi devam ediyor. 2000 yılına kadar yaygın bir şekilde ekim oluyordu. Daha sonra çevre illerdeki fabrikalar kapanınca kendir ekimi burada bitti.

2019 yılında kendir ekimini, çok büyük talebi olduğundan yaygınlaşmaya başladı. Bizim burada Vezirköprü Narlısaray tohumumuz yerli bir tohum ve verimli bir tohum. 44 tane kendir tohumunun arasında en yüksek verimi olanı Narlısaray tohumu olduğu için bizim tohumumuza çok büyük bir talep oldu dedi.

'KİLOSU 1000 TL'YE KADAR ÇIKTI'

Bu yıl 160 dönümlük alanı ekebilecek kadar tohum ancak bulabildiklerini söyleyen Sezgin, "Bu yıl yapılan ekim yerli tohumun arttırılabilmesi için yapılan bir ekim olacak. Şu anda 19 ilde kendir ekimi serbest olunca, bu illerden iş adamları tohumlarımıza talip oldu. Gelip buralara fabrika kurabileceğini söyleyip buralardan yer bakanlar oldu. Normalde kendirin tohumu önceden 20 ile 30 lira arasında değişiyordu. Şuanda piyasada tohum olmadığı için burada da tohumun kilosuna 500 hatta bin lira verenler bile oluyor. Buradan alıp dışarıda üretim yapıp tekrar satmak için kilosuna bin lira veren alıcılar oldu. Yanlız valimiz bizi tohumlarımızı kimseye satmamamız konusunda uyardı. Narlısaray tohumunun tescilleneceğini ve Türkiye'de ekilecek tohumun bu olacağını söyledi. Bunun sebebi ise Narlısaray tohumunun 44 tohum içerisinde en fazla verim veren tohum olmasıdır" şeklinde konuştu.

YERLİ TOHUMUMUZU SATMADIK

Çocukluğundan bu yana ailesiyle birlikte kendir ekibi yaptığını söyleyen çiftçi İbrahim Işıldak, "Geçen yıl yaklaşık 10 ton kendir üretimi yaptım. Bu yıl ise 30-35 ton arasında üretim yapacağım. Şu anda kuru kendirin kilosunu biz 4 liraya satıyoruz. Dışarıdan gelip tohumumuzu almak isteyen bir sürü kişi oldu. Çok yüksek fiyatlar verildi. Ancak zaten bizim elimizde sadece kendi ekim yapabileceğimiz kadar tohum var. Biz tohumumuzu satmak istemiyoruz, burada kalsın istiyoruz" dedi.

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