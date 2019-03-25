Emeklilere güzel haber! Bugün başlıyor

Yüz binlerce emekli bekliyordu. TOKİ'nin yapacağı sosyal konutlara emekliler de başvurabilecek. Bu haktan yararlanmak isteyen emekliler bugünden itibaren bankalara müracaat edecekler.

TOKİ’nin 67 ilde satışa çıkardığı 50 bin ucuz sosyal konut için başvurular sürüyor. Konutlara 200 binin üstünde başvuru yapıldı. Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerindeki yoğunluk bunu gözler önüne seriyor. 6-22 Mart arasında hiç evi olmayan ve bulunduğu ilde en az 1 yıl oturanlar başvuru yaptı.



BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA



Şimdi sıra emeklilerde. Projelerden emeklilere de pay ayrılacak. Bu haktan yararlanmak isteyen emekliler bugünden itibaren bankalara müracaat edecekler. Emeklilerin başvurusu 5 Nisan’a kadar devam edecek. 2+1 daireler için 500 lira, 3+1’ler için 1000 lira başvuru bedeli ödenecek.



116 BİN TL'DEN BAŞLIYOR



Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek. Başvuru sahipleri arasında TOKİ tarafından ilan edilecek tarihte ‘Hak Sahibi Belirleme’ kurası çekilecek. 50 bin konut için en düşük fiyat 116 bin 400 lira, başlangıç taksitleri de 388 lira. 3+1 konutların fiyatları 170 bin 720 liradan başlıyor. Vade 20 yıla kadar uzuyor.