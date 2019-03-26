Sosyal Medyadan önemli çağrı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, daha önce HDP'de siyaset yapmış kişilerin birçok partide siyasi faaliyetlerine devam ettiğini belirterek "Kendilerine teşekkür ediyoruz. Siyaset yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı partimize bekliyoruz" dedi.

Karamollaoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Daha önce HDP’de siyaset yapmış vatandaşlarımızın bir kısmı daha sonra Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti başta olmak üzere birçok partide siyasi faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Bu kardeşlerimizin bir kısmı da bugün Saadet Partisi'ne geçerek siyaset yapmaktadırlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Siyaset yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı partimize bekliyoruz. Meşru zeminde, ahlaki kuralları esas alarak politika yapmak isteyenlere kapımız her zaman açıktır."