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Merkez harekete geçti! 2.5 milyar dolarlık adım

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TCMB'nin TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmadığına dikkati çeken bankacılar, bunun rezervlere günlük 500 milyon dolar katkı sağlayacağını söyledi.
Merkez harekete geçti! 2.5 milyar dolarlık adım
Merkez harekete geçti! 2.5 milyar dolarlık adım Merkez harekete geçti! 2.5 milyar dolarlık adım Merkez harekete geçti! 2.5 milyar dolarlık adım


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bankanın brüt döviz rezervi 15 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 3.18 milyar dolar azalışla 73.78 milyar dolara geriledi. Bankanın Mart ayı başından 15 Mart'a rezerv düşüşü ise 5.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

 

MERKEZ'İN HAMLELERİ

TCMB bugün itibarıyla bir hafta vadede repo fonlaması gerçekleştirmeyerek örtülü faiz artırımına giderken, döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı da yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı. TCMB bir diğer adımla ise TL karşılığı döviz depo piyasasında ihale açmadı.

 

Bankacıların verdiği bilgiye göre repo ihalesi açılmaması ortalama fonlama maliyetini yüzde 24'ten yüzde 25.50'ye çıkarırken, diğer iki adım ise TCMB rezervlerine bir haftada en az 2.5 milyar dolar katkı sağlayacak.

"GÜNLÜK 500 MİLYON DOLAR KATKI"

TCMB'nin diğer iki adımının da benzer etkilerin yanı sıra rezervleri de kısa vadede artıracak adımlar olduğuna dikkat çeken bir bankacı, "TCMB'nin TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmaması günlük olarak 500 milyon dolar ihale açılmayacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla rezervlerde günlük 500 milyon dolar katkı olarak görülecek" dedi.

TCMB son dönemde her işlem gününde haftalık vadede 500 milyon dolar tutarında TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açıyordu. Ancak bu işlemlere bugün ara verildi.

TCMB'nin bugün gerçekleştirdiği üçüncü bir adım olan döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırının yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarılması oldu. Bankacılar bu adımla ellerinde döviz birikimi olan bankaların TL yaratmak için bu piyasayı daha çok kullanabileceğini, böylece kullanımdaki artış kadar TCMB'nin döviz rezervlerini artıracağını söylediler.

Bir banka yetkilisi, "Döviz karşılığı TL swap piyasası TCMB'nin döviz karşılığı bankalara TL sağlamasına imkan veriyor. Limitler yüzde 10'u ile sınırlıydı şimdi yüzde 20'ye çıkarıldı. Sektörün toplam limitini 50 milyar dolar civarında düşünürsek sektörün bu imkandan en fazla yararlanma hakkı 5 milyar dolar iken şimdi 10 milyar dolara çıktı" dedi ve ekledi: "Ellerindeki dövizi TCMB'ye vermek isteyen bankalar bu imkan dahilinde daha çok limite sahip olacaklar. Aynı şekilde TCMB'nin de rezervi artmış olacak."

Ancak bankacılar bu imkanın kullanımının sınırlı olduğuna da dikkat çektiler.

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