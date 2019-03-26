26 Mart 2019 Salı19 Recep 1440
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Dolarda son rakamlar

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Dolarda son rakamlar
Cuma günü gece saatlerinde 5.84 seviyelerine kadar çıkan dolar dün peş peşe Merkez Bankası tarafından atılan adımlar ve açıklamalarla birlikte düşüşe geçerek bu sabah itibariyle 5,49 seviyelerine kadar geri çekildi.
Dolarda son rakamlar Dolarda son rakamlar Dolarda son rakamlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) adımları ve iletişimi ile cuma günkü kayıplarının bir kısmını dün geri alan Dolar/TL bugüne 5.57, Euro/TL 6.3165 seviyesinde başladı.

Dolar/TL Cuma gününe 5.46 civarında başladıktan sonra gece saatlerinde 5.8490'a kadar yükselmiş ve TL'nin dolar karşısında yaklaşık yüzde 6.5 değer yitirmişti.

 

Cuma günü 5.7625 seviyesinden kapanan dolar/TL dün güne 5.67 TL'den başlamış ve gün içinde 5.57 seviyesine kadar gerilemişti.

Dolar/TL yeni güne 5.57 civarında başlarken, euro/TL ise 6.31 seviyesinde işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri iki haftada 5.5 milyar doların üzerinde azalırken, bu düşüşte olağandışı durum olmadığını açıklayan TCMB dün ek sıkılaştırmaya ve rezervleri kısa vadede artıracak iki adıma yöneldi. TCMB dün bir hafta vadede repo fonlaması gerçekleştirmeyerek örtülü faiz artırımına giderken, döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı da yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı. TCMB bir diğer adımla ise TL karşılığı döviz depo piyasasında ihale açmadı.

 

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, yaptığı açıklamada para politikası duruşunu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendirdiklerini söyleyerek, temel politikalarının rezervleri güçlü tutmak ve güçlendirmek olduğunu belirtti.

Dün ABD Başkanı Donald Trump "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzaladı. Ankara kınadı. Karar ABD-Türkiye ilişkilerinde gerginliğe yol açmış ve kur üzerinde baskı yaratmıştı.

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