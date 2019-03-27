27 Mart 2019 Çarşamba19 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:24Güneş 06:50Öğle 13:15İkindi 16:44Akşam 19:30Yatsı 20:50
    • 12°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 97.379 -1.96
  • Altın: 224,655 -0.30
  • Dolar: 5,4438 -2.16
  • Euro: 6,1478 -2.32

Sözü olan sandığa gitsin

»
Yıldırım "Sandığın gücüne güvenir Türk insanı. Sandığa gidecektir. Bu aynı zamanda çağrı. İstanbul'un geleceği, oy kullanan 10,5 milyon hemşehrimizi ilgilendiriyor. Söyleyecek sözüm var diyen herkes sandığa gitmeli" dedi.
Sözü olan sandığa gitsin
Sözü olan sandığa gitsin Sözü olan sandığa gitsin Sözü olan sandığa gitsin

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gazetelerin Genel Yayın Yönetmenleri ile Hıdiv Kasrı'nda bir araya gelerek kampanya sürecini değerlendirdi. Şehrin geleceği için ve marka değeri için İstanbullu kimliğini oluşturmanın çok önemli olduğunu hatırlatan Yıldırım, "İstanbul benim ortak paydam" diyerek kucaklayıcı ve kapsayıcı bir yönetim sürdüreceğini belirtti.

HERKESTEN DESTEK İSTİYORUM

Siyasi görüşü ne olursa olsun, hangi partiye gönül verirse versin, İstanbul'un geleceği için herkesten destek istediklerini belirten Yıldırım, "Hep şunu söyledik: Biz bir genel seçime gitmiyoruz. İstanbul'un seçimini yapıyoruz. Siyasi görüşü ne olursa olsun, hangi partiye gönül verirse versin, İstanbul'un geleceği için, evlatlarımızın geleceği için herkesten destek istiyoruz. Buna HDP'ye oy verenler de dahil" dedi.

KÜRTLERİN OYLARINI PAZARA ÇIKARDILAR

Yıldırım şunları söyledi: "Benim dediğim şu: HDP aday göstermediğine göre, HDP'lileri bağlayacak bir şey yok. Pekala beni destekleyebilirler. Geçmişte de bugün de AK Parti HDP'yle birlikte bölgeden Kürt vatandaşlarımızdan en fazla destek alan partidir. Bu yüzden ben HDP'nin Kürtlerin oylarını pazara çıkarmasının çok dürüst bir iş olmadığını düşünüyorum. Pazarlık yapılmasının siyaseten de etik olmadığını düşünüyorum."

HİZMETTE SİYASET OLMAZ

İnsan odaklı siyaseti çok önemsediğini dile getiren Yıldırım şöyle devam etti: "Hizmette siyasetin olmayacağını hep söylüyorum. Hizmeti kimin aldığının hiçbir önemi yok, buna bakmam. Bunu da 16 yıllık geçmişimizde hep ortaya koyduk, ispatladık. Bölgeye, batıya göre 4.5 kat fazla yatırım yaptık. 2003'te ülkenin ortalama milli geliri 3 bin 200 dolardı, bölgenin ortalaması 600-700 dolardı. Şimdi bölgenin ortalaması 3 bin doların üzerine çıktı. Açığı kapattık yaptığımız yatırımlarla."

KİMSE ÖTEKİLEŞTİRİLMEMELİ

"Hizmet herkes için. Etnik kimliğimize biz karar vermiyoruz. Yani hangi anadan babadan doğacağımıza biz karar vermiyoruz. Etnik kimliğin bir insanın doğuştan gelen, onur-şeref duyacağı bir özelliği olduğuna inanıyorum. Kimse etnik kimliğiyle ötekileştirilmemeli, aşağılanmamalı, bundan da utanmamalı. Bu kabul edilemez. Tabii etnik kimliğimizi gururla ifade ederken, ay yıldızlı bayrağımızı, vatan toprağımızı, milletimizi ve devletimizi aynı inançla ifade etmemiz lazım."

İSTANBUL KİMLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

"İstanbul kimliği çok önemli. Belediye başkanı olursam şehre aidiyeti geliştireceğim.

Bunun da yolu İstanbulluları şehrin geleceğine ortak etmekten geçiyor. İstanbullu kimliğinin üst kimlik olarak yerleşmesi lazım.

Şehrin geleceği ve marka değeri için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nasıl başaracağız? Şehir aidiyetini kazandırmakla. İstanbul'un geleceği ile ilgili önemli kararlarda, projelerde her konuda mutlaka paydaşlarıyla konuşacağız, görüşeceğiz. İstanbul kimliğini kabullendirmeye çalışacağız. İstanbul benim ortak paydam olacak. 'Biz seçildik, artık siz karışmayın' yok."

Daha fazla pay alması gerekir

Yıldırım, dün bazı gazetelerde çıkan ifadelerle ilgili olarak "Benim 'İstanbul'dan daha çok vergi alacağım' diye bir ifadem yok. İstanbul Türkiye'nin vergisinin yüzde 50'sini veriyor ama yüzde 10'unu bile almıyor. Türkiye'yi taşıyan bir şehir ve daha fazla pay alması gerekir" dedi. MHP'ye teşekkür eden Yıldırım, "Benim görebildiğim kadarıyla çok yüksek oranda destek veriyor. Sıkıntı yok orada, ayrışma yok. Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına teşekkür ederim" diye konuştu.

Sözü olan herkes sandığa gitmeli

Yıldırım, seçime katılım oranlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Seçime katılım oranının düşeceğini tahmin etmiyorum. Böyle bir iddiada olanlar var, sandığa gidiş düşük olacak diye. Ama bizim insanımız seçimleri önemser. Batı'daki veya otokratik ülkelerdeki gibi değil. Sandığın gücüne güvenir Türk insanı. Sandığa gidecektir. Bu aynı zamanda bir çağrı. Sandığa gidilmeli. İstanbul'un geleceği, bu şehirde yaşayan ve oy kullanan 10.5 milyon hemşehrimizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla 'Söyleyecek sözüm var' diyen herkes sandığa gitmeli diye düşünüyorum. Genel seçim değil bu, şehrimizle ilgili seçimimiz."

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Karabük'te AK Parti ile MHP adayları arasında yakışıksız yarışKarabük'te AK Parti ile MHP adayları arasında yakışıksız yarışCumhur İttifakı oluşturan AK Parti ile MHP'nin seçime ayrı ayrı adaylarla girdiği Karabük'te yakışıksız bir propaganda süreci yaşanıyor. AK Parti ile MHP'nin adayları birbirlerine ağır ithamlarda bulunuyorlar.
AK Parti'li Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacakAK Parti'li Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak"İYİ Parti neden kuruldu? Güya MHP'den daha milliyetçi olacaktı ama CHP'nin küçük ortağı oldu. MHP'yi, Bahçeli'yi kandıramadılar, içlerinden bir grubu kandırıp bir operasyon yaptılar fakat seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak..."
Sözü olan sandığa gitsinSözü olan sandığa gitsinYıldırım "Sandığın gücüne güvenir Türk insanı. Sandığa gidecektir. Bu aynı zamanda çağrı. İstanbul'un geleceği, oy kullanan 10,5 milyon hemşehrimizi ilgilendiriyor. Söyleyecek sözüm var diyen herkes sandığa gitmeli" dedi.
Durumu kritik, bıçak sırtı şehirlerDurumu kritik, bıçak sırtı şehirlerHem 2014 yerel, hem de 24 Haziran milletvekili seçimlerinde oy oranlarının birbirine çok yakın çıktığı 10 ilde seçim yarışının kıran kırana geçmesi bekleniyor. Seçim sonuçlarının çok küçük farklarla belirleneceği ifade ediliyor
Sosyal Medyadan önemli çağrı!Sosyal Medyadan önemli çağrı!Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Siyaset yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı partimize bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
Erdoğan: CHP listelerinde PKK'lılar varErdoğan: CHP listelerinde PKK'lılar varCumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim maratonunu canlı yayında değerlendirdi. Erdoğan, "İzmir'in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.
  • Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anıldı25 Mart 2019 Pazartesi 08:56
  • 'Şer odaklarına 31 Mart akşamı güzel bir ders vereceğiz'25 Mart 2019 Pazartesi 08:14
  • "Saadet Partisi 3 ilde zafere yakın!"25 Mart 2019 Pazartesi 01:33
  • Saadet'in ayak sesi!23 Mart 2019 Cumartesi 08:29
  • "İkisini aynı görmek çok yanlıştır!"23 Mart 2019 Cumartesi 08:26
  • Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 10'uncu yılında anılıyor22 Mart 2019 Cuma 15:12
  • Karamollaoğlu’ndan çok sert sözler22 Mart 2019 Cuma 14:17
  • Temel Karamollaoğlu: Milletimiz bizi tanıyor22 Mart 2019 Cuma 08:59
  • Bakanlar da arazide22 Mart 2019 Cuma 08:30
  • Başkent'te üniversitelilere Üç Ç: Çay, çorba, çamaşır22 Mart 2019 Cuma 08:08
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri