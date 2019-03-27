Sözü olan sandığa gitsin

Yıldırım "Sandığın gücüne güvenir Türk insanı. Sandığa gidecektir. Bu aynı zamanda çağrı. İstanbul'un geleceği, oy kullanan 10,5 milyon hemşehrimizi ilgilendiriyor. Söyleyecek sözüm var diyen herkes sandığa gitmeli" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gazetelerin Genel Yayın Yönetmenleri ile Hıdiv Kasrı'nda bir araya gelerek kampanya sürecini değerlendirdi. Şehrin geleceği için ve marka değeri için İstanbullu kimliğini oluşturmanın çok önemli olduğunu hatırlatan Yıldırım, "İstanbul benim ortak paydam" diyerek kucaklayıcı ve kapsayıcı bir yönetim sürdüreceğini belirtti.

HERKESTEN DESTEK İSTİYORUM

Siyasi görüşü ne olursa olsun, hangi partiye gönül verirse versin, İstanbul'un geleceği için herkesten destek istediklerini belirten Yıldırım, "Hep şunu söyledik: Biz bir genel seçime gitmiyoruz. İstanbul'un seçimini yapıyoruz. Siyasi görüşü ne olursa olsun, hangi partiye gönül verirse versin, İstanbul'un geleceği için, evlatlarımızın geleceği için herkesten destek istiyoruz. Buna HDP'ye oy verenler de dahil" dedi.

KÜRTLERİN OYLARINI PAZARA ÇIKARDILAR

Yıldırım şunları söyledi: "Benim dediğim şu: HDP aday göstermediğine göre, HDP'lileri bağlayacak bir şey yok. Pekala beni destekleyebilirler. Geçmişte de bugün de AK Parti HDP'yle birlikte bölgeden Kürt vatandaşlarımızdan en fazla destek alan partidir. Bu yüzden ben HDP'nin Kürtlerin oylarını pazara çıkarmasının çok dürüst bir iş olmadığını düşünüyorum. Pazarlık yapılmasının siyaseten de etik olmadığını düşünüyorum."

HİZMETTE SİYASET OLMAZ

İnsan odaklı siyaseti çok önemsediğini dile getiren Yıldırım şöyle devam etti: "Hizmette siyasetin olmayacağını hep söylüyorum. Hizmeti kimin aldığının hiçbir önemi yok, buna bakmam. Bunu da 16 yıllık geçmişimizde hep ortaya koyduk, ispatladık. Bölgeye, batıya göre 4.5 kat fazla yatırım yaptık. 2003'te ülkenin ortalama milli geliri 3 bin 200 dolardı, bölgenin ortalaması 600-700 dolardı. Şimdi bölgenin ortalaması 3 bin doların üzerine çıktı. Açığı kapattık yaptığımız yatırımlarla."

KİMSE ÖTEKİLEŞTİRİLMEMELİ

"Hizmet herkes için. Etnik kimliğimize biz karar vermiyoruz. Yani hangi anadan babadan doğacağımıza biz karar vermiyoruz. Etnik kimliğin bir insanın doğuştan gelen, onur-şeref duyacağı bir özelliği olduğuna inanıyorum. Kimse etnik kimliğiyle ötekileştirilmemeli, aşağılanmamalı, bundan da utanmamalı. Bu kabul edilemez. Tabii etnik kimliğimizi gururla ifade ederken, ay yıldızlı bayrağımızı, vatan toprağımızı, milletimizi ve devletimizi aynı inançla ifade etmemiz lazım."

İSTANBUL KİMLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

"İstanbul kimliği çok önemli. Belediye başkanı olursam şehre aidiyeti geliştireceğim.

Bunun da yolu İstanbulluları şehrin geleceğine ortak etmekten geçiyor. İstanbullu kimliğinin üst kimlik olarak yerleşmesi lazım.

Şehrin geleceği ve marka değeri için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nasıl başaracağız? Şehir aidiyetini kazandırmakla. İstanbul'un geleceği ile ilgili önemli kararlarda, projelerde her konuda mutlaka paydaşlarıyla konuşacağız, görüşeceğiz. İstanbul kimliğini kabullendirmeye çalışacağız. İstanbul benim ortak paydam olacak. 'Biz seçildik, artık siz karışmayın' yok."

Daha fazla pay alması gerekir

Yıldırım, dün bazı gazetelerde çıkan ifadelerle ilgili olarak "Benim 'İstanbul'dan daha çok vergi alacağım' diye bir ifadem yok. İstanbul Türkiye'nin vergisinin yüzde 50'sini veriyor ama yüzde 10'unu bile almıyor. Türkiye'yi taşıyan bir şehir ve daha fazla pay alması gerekir" dedi. MHP'ye teşekkür eden Yıldırım, "Benim görebildiğim kadarıyla çok yüksek oranda destek veriyor. Sıkıntı yok orada, ayrışma yok. Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına teşekkür ederim" diye konuştu.

Sözü olan herkes sandığa gitmeli

Yıldırım, seçime katılım oranlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Seçime katılım oranının düşeceğini tahmin etmiyorum. Böyle bir iddiada olanlar var, sandığa gidiş düşük olacak diye. Ama bizim insanımız seçimleri önemser. Batı'daki veya otokratik ülkelerdeki gibi değil. Sandığın gücüne güvenir Türk insanı. Sandığa gidecektir. Bu aynı zamanda bir çağrı. Sandığa gidilmeli. İstanbul'un geleceği, bu şehirde yaşayan ve oy kullanan 10.5 milyon hemşehrimizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla 'Söyleyecek sözüm var' diyen herkes sandığa gitmeli diye düşünüyorum. Genel seçim değil bu, şehrimizle ilgili seçimimiz."