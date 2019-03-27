27 Mart 2019 Çarşamba19 Recep 1440
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AK Parti'li Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

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"İYİ Parti neden kuruldu? Güya MHP'den daha milliyetçi olacaktı ama CHP'nin küçük ortağı oldu. MHP'yi, Bahçeli'yi kandıramadılar, içlerinden bir grubu kandırıp bir operasyon yaptılar fakat seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak..."
AK Parti'li Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak
AK Parti'li Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak AK Parti'li Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak AK Parti'li Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "İYİ Parti neden kuruldu? Güya MHP'den daha milliyetçi olacaktı ama CHP'nin küçük ortağı oldu. MHP'yi, Bahçeli'yi kandıramadılar, içlerinden bir grubu kandırıp bir operasyon yaptılar fakat seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak, parti içi rahatsız." dedi.

AK Parti Ezine İlçe Başkanlığınca Camirkebir Mahallesi'nde düzenlenen mitinge katılan Turan, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin 40 yıldan bu yana seçimlerde belirli bir düzeyi geçemediğini söyledi.

Bülent Turan, CHP'nin oyunu artırmak gibi bir derdinin olmadığını vurgulayarak, "İYİ Parti niye var, neden kuruldu? Güya MHP'den daha milliyetçi olacaktı ama CHP'nin küçük ortağı oldu. MHP'yi, Bahçeli'yi kandıramadılar, içlerinden bir grubu kandırıp bir operasyon yaptılar fakat seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak, parti içi rahatsız. Ne olduğu belli olmayan bir parti. Oy verirken o yüzden dikkat edeceğiz. Biz, kendimize oy vereceğiz." diye konuştu.

31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yapan Turan, seçim sonuçlarının tüm dünyadan takip edileceğini, AK Parti'nin oy oranının düşmesi durumunda Türkiye düşmanı olan herkesin bu duruma sevineceğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beka sorunundan bahsetmesinin boş yere olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz beka sorunu derken, ne Devlet Bahçeli ne de sayın Recep Tayyip Erdoğan bunu ezbere söylemiyor. İnandığımız için söylüyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Suriye politikamızda, Afrin operasyonumuzda, Irak, Mısır, S-400 meselesinde Erdoğan'ın eli güçlü olsun istiyoruz. Halk desteği olmayan bir Erdoğan o masaya oturduğunda kim güçlü olduğunu söyleyebilir? Biz diyoruz ki madem 5 sene Erdoğan Cumhurbaşkanı, AK Parti iktidarda, o zaman bırakın da 5 sene güçlü olsun."

Mitinge, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile parti il yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

 

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