Karabük'te AK Parti ile MHP adayları arasında yakışıksız yarış

Cumhur İttifakı oluşturan AK Parti ile MHP'nin seçime ayrı ayrı adaylarla girdiği Karabük'te yakışıksız bir propaganda süreci yaşanıyor. AK Parti ile MHP'nin adayları birbirlerine ağır ithamlarda bulunuyorlar.

AK Parti Karabük Belediyesi Başkan Adayı Burhanetttin Uysal, seçim yarışındaki rakibi MHP’li Rafet Vergili için, “Belediye başkanı olmazsanız, size organize sanayide tepsi gibi dümdüz olan arazileri ucuz maliyetli olarak verecekler mi?” şeklinde sorular sordu.

AK Partili Uysal, basın mensuplarının sorularını yanıtladığı toplantıda MHP'li Vergili için, “Belediye Başkanlığı seçimini kaybettiği zaman sadece seçimi kaybetmiş olmayacak. Ticaretini kaybetmiş olacak. Rafet Bey 4 gün İstanbul’da kendi işlerini takip ediyor. Diğer günler Karabük’e geldiği zaman, günün yarısında kendi işlerini takip etmek üzere hareket ediyor” dedi.

“BELEDİYE İŞLERİNİ DEĞİL KENDİ İŞLERİNİ TAKİP EDİYOR”

Uysal'ın açıklamaları şöyle:

“Rafet Bey siz belediye başkanı olmazsanız size organize sanayide tepsi gibi dümdüz olan arazileri ucuz maliyetli olarak verecekler mi? Siz belediye başkanı olmazsanız Kardemir’den milyon dolarla ifade edilen o işleri alabilecek misiniz? Yurt dışınızdaki o işleri belediye başkanı olmazsanız o işleri takip etmeniz kolay olacak mı?”

“FABRİKADAN ALDIĞI HARAÇ RESMİ KURUMLARA GİTMEDİ”

“Marzinc’in Karabük’e Rafet Vergili tarafından getirildi. Ben burada belediye başkanını değerlendiriyorum. Marzinc’in çevreyi kirletip kirletmemesine bir şey demiyorum. Burada dikkatinizi çekiyorum. Burada fabrikanın kurulması için aracılık ediyor. Bu sırada arada ne bozulduysa diyor ki bize haraç vereceksiniz. Haracın bir kısmı resmi kanallardan, şehri dinlediğimiz zaman haracın bir kısmı da gayri resmi kanallardan gitmesi gereken yerlere gitmediği ifade ediliyor. 31 Mart günü Karabük halkı kapalı kapılar ardında Karabük halkının sağlının satılıp satılmadığını onaylamış olacak. Karabük halkı onaylıyorsa, halkın kararının başımızın üstünde yeri vardır.”