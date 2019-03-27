Siyasi parti tabanları Saadet’te birleşti

Milli görüş Şanlıurfa ve Adıyaman’da bütün tabanları birleştirdi…

Şimdiye kadar iktidara rekor destek vermiş bir illerimizde, yaşanan yorgunluk, adaletsizlik ve gerilim politikalarından sonra hem AKP teşkilat ve tabanı hem de muhalefet tabanından destek bulan bir model yaşanıyor: Şanlıurfa ve Adıyaman modeli! “AKP, iktidarı döneminde adalet ve vicdandan öylesine uzaklaştı ki…” diyerek seçimlerin başlangıcında hemen hemen bütün partilerden yöneticiler Saadet Partisi’nin kapısını çalıyorlar. “Siz bir aday çıkarın, Saadet’in, Milli Görüş markasının, adalet ve vicdanı etrafında toplanalım” diye beklentiye giriyorlar. “31 Mart’ta parti tabanlarını ancak Milli Görüş birleştirebilir ve adil bir yönetim kurabilir” diyerek Saadet Partisi’ni destekliyor.

HER KESİME DOKUNAN BİR ADAY: AHMET FARUK ÜNSAL

Peki, Saadet Partisi, 17 yıldan beri “Adalet duygusu ve gönülleri incinmiş, yorulmuş” parti tabanlarının karşısına kimle çıkıyor? Saadet’in adayı; Adıyaman eşrafından, sevilen bir ailenin, 1970’lerdeki birinci kuşak Milli Görüş ekolünden, MSP milletvekili Abdurrahman Ünsal’ın oğlu, AKP ilk dönem milletvekili, MAZLUMDER eski Genel Başkanı, yıldızı parlayan adaylarından Ahmet Faruk Ünsal…

ADIYAMAN VE ŞANLIURFA MODELİ TÜRKİYE’YE UMUT!

Adıyaman’da da, Şanlıurfa’da da seçimler Saadet Partisi ile AKP arasında geçiyor. Eğer bu iki ilde Saadet adayları kazanırsa, bölünmüş, ötekileştirilmiş, öteki tarafı “gayri milli” ilan eden Türk siyaset ve toplumu için bir model olabilir. 31 Mart’ta gözler Adıyaman ve Şanlıurfa’da olacak.

Siyasetteki bu Adıyaman modelinin, özellikle iktidar liderleri tarafından son derece kutuplaştırılmış bu seçimlerin sona ermesinden sonra da Türkiye için bir model olacağı konuşuluyor. Aynı durum büyükşehir olarak ise Şanlıurfa’da yaşanıyor. Türk, Kürt, Arap seçmen ancak ve ancak Milli Görüş çimentosu etrafında birleşerek Şanlıurfa modelini ortaya koymuş bulunuyor.

CUMHUR VE MİLLET İTTİFAKINI BİRLEŞTİREN ADAY!

Saadet Partisi Adıyaman Belediye Başkanı Ahmet Faruk Ünsal da yürüttüğü seçim kampanyasında, adalet vurgusunu öne çıkararak hem iktidar tabanından hem de muhalefet tabanından büyük destek görüyor. İktidarın encümen adaylarından, MHP yönetiminden isimlere, Alevi seçmeninden, CHP taban ve teşkilatına, bir dönem HDP’ye oy vermiş seçmenden İYİ Partilisine kadar, her kesimin kapısını çalan Ahmet Faruk Ünsal, “Ben sokağın adayıyım” diyor. İYİ Parti’nin, daha önce AK Parti’de belediye başkanlığı yapmış bir ismi, Abdulkadir Kırmızı’yı aday gösterdiği Adıyaman’da iktidar eski bütünlük ve gücünü koruyamıyor. Saadet Adayı Ünsal’a, AK Parti’den bir oy akışı olduğu kaydediliyor.