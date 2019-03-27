27 Mart 2019 Çarşamba19 Recep 1440
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Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

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TÜRK-İŞ’in 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 14, yoksulluk sınırı ise 6 bin 561 lira oldu.
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Çalışanların geçim şartlarını 32 yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli olarak yaptığı 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırması ile ortaya koyan TÜRK-İŞ, 2019 Mart ayı 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırması sonuçlarını açıkladı.

AÇLIK SINIRI 2 BİN 14 LİRA

TÜRK-İŞ’in araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, 'açlık sınırı' 2 bin 14 TL oldu. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise, 'yoksulluk sınırı' 6 bin 560 TL oldu.

Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 2 bin 454 TL olarak hesaplandı.

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