28 Mart 2019 Perşembe19 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:22Güneş 06:48Öğle 13:14İkindi 16:44Akşam 19:31Yatsı 20:51
    • 9°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 91.855 -5.67
  • Altın: 227,475 1.40
  • Dolar: 5,3440 -1.83
  • Euro: 6,0134 -2.19

Suudi gazeteden büyük skandal!

»
Suudi Arabistan'da Ukaz gazetesi, "DEAŞ'ın ilk devleti 1299-1923" başlıklı iftiralarla dolu bir makale yayınladı.
Suudi gazeteden büyük skandal!
Suudi gazeteden büyük skandal! Suudi gazeteden büyük skandal! Suudi gazeteden büyük skandal!

Uzun süredir Türkiye'ye karşı asparagas haberlerle öne çıkan Suudi Arabistan'ın Ukaz gazetesi, son günlerdeki ABD'nin "Golan Tepeleri" kararını tanımasından sonra Türkiye'nin verdiği tepkiler üzerine yeniden karalama kampanyası başlattı.

 

OSMANLI'YI DEAŞ'IN DEVLETİ YAPTILAR

Suud gazetesi, Osmanlı Devleti'ni, terör örgütü DEAŞ'in sözde "devletine" benzetme iftirasında bulundu.

 


Ukaz gazetesi yazarlarından Hani ez-Zahiri'nin kaleme aldığı "DEAŞ'ın ilk devleti 1299-1923" başlıklı iftiralarla dolu bir makaleyi yayımlayarak, Osmanlı'yı sömürgecilikle suçlamaya çalıştı.

Dünyanın, ABD'nin Golan Tepeleri kararına verilen tepkilere odaklandığı bugünlerde dikkati terör örgütü DEAŞ'a çekmek isteyen Zahiri'nin makalesinde, Osmanlı Devleti'ne yönelik iftiralar şöyle sıralandı:

"Daha önceki makalelerimde sürekli Ebubekir el-Bağdadi'nin devletinden, DEAŞ'ın ikinci devleti diye bahsettim. Çünkü DEAŞ'tan önce kuruluşu, suçları, katliamları ve hatta yıkılışından sonra askerlerini tıpkı fareler gibi Arap dünyasından çekme aşamalarından geçen bir devlet vardı.. O da kendini sahte bir şekilde Osmanlı Devleti olarak tanıtan ancak gerçekte DEAŞ'ın birinci devleti idi."

OSMAN GAZİ'Yİ UTMAN DİYE TANITTILAR

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Halid Abbas Taşkendi'nin "Yeni Osmanlı, atalarının imparatorluğunda ne arıyor?" başlığıyla yazdığı diğer bir makalede de Osmanlı tarihini iftiralarla çarpıtma cüretinde bulunuldu.

Osmanlı Devleti'nin ismini çarpıtmakla başlayan makalede, Osmanlı Hanedanı'ndan birtakım isimler aktararak İslami isimlerle uyuşmadığı dolayısıyla devletin kurucusu Osman Gazi'nin adını da "Utman" olarak tanıtmaya çalıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suudi gazeteden büyük skandal!Suudi gazeteden büyük skandal!Suudi Arabistan'da Ukaz gazetesi, "DEAŞ'ın ilk devleti 1299-1923" başlıklı iftiralarla dolu bir makale yayınladı.
Gramı altınla yarışıyor!Gramı altınla yarışıyor!Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65’lik kısmını tek başına karşılayan Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’da, gülyağının satış fiyatı neredeyse altınla yarışıyor.
TBB'den flaş açıklama!TBB'den flaş açıklama!Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'deki bankaların yurtdışındaki bankalara likidite vermedi, bankalar ile para takas işlemi yapmadığı iddiası doğru değildir" denildi
EPDK açıkladı: Elektriğe zam yokEPDK açıkladı: Elektriğe zam yokEPDK, 1 Nisan'dan itibaren elektrik tarifelerinde bir değişiklik olmadığını duyurdu.
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandıAçlık ve yoksulluk sınırı açıklandıTÜRK-İŞ’in 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 14, yoksulluk sınırı ise 6 bin 561 lira oldu.
BDDK açıkladı! Taksit düzenlemesi geliyorBDDK açıkladı! Taksit düzenlemesi geliyorBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getirecek düzenleme yapacağız." dedi
  • 'İndirim aldatmacalarına bir yenisi daha eklendi'27 Mart 2019 Çarşamba 10:42
  • Dolarda son rakamlar26 Mart 2019 Salı 12:14
  • Merkez harekete geçti! 2.5 milyar dolarlık adım26 Mart 2019 Salı 09:23
  • EPDK'dan benzin zammı iddialarına cevap25 Mart 2019 Pazartesi 14:29
  • Emeklilere güzel haber! Bugün başlıyor25 Mart 2019 Pazartesi 11:53
  • Kilosu bin TL'ye çıktı!25 Mart 2019 Pazartesi 11:52
  • İşsizlik rakamları açıklandı25 Mart 2019 Pazartesi 10:24
  • Merkez Bankası'ndan 'kur' açıklaması25 Mart 2019 Pazartesi 08:59
  • Milli Gazete, halkın derdi daha net anlaşılsın diye tane tane anlattı25 Mart 2019 Pazartesi 08:37
  • Emeklilere müjde! 6 ayda bir zam gelecek24 Mart 2019 Pazar 08:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri