Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Gün Türkiye’yi yönetenlere ihtar verme günüdür. Şımarıklığa, güç zehirlenmesine dur deme günüdür. Belediyelerimizi ranttan, baskıdan, adaletsizlikten, adam kayırmadan, partizanlıktan kurtarma günüdür. Biz herkesin, her kesimin oyuna talibiz. Herkesin, her kesimin sesi olarak ilkeli siyasetin temsilcisiyiz” diye konuştu.

İTİBAR EDİLMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın skandal bir şekilde GolanTepeleri’ni İsrail toprakları olarak kabul etmesine sert tepki gösteren Karamollaoğlu, “Dengesiz bir insan. Aldığı dengesiz kararlar en çok bizim bulunduğumuz bölgeyi ilgilendiriyor. Sanki babasının malı gibi Golan topraklarının İsrail toprakları olduğunu ilan etti. Dengesizliğini, pervasızlığını bir kez daha ortaya koydu. Birleşmiş Milletler kararlarını tanımıyor. İsrail bu kararı büyük bir şaşaa ile kutladı. İsrail ordusu İsmail Haniye Ofisi başta olmak üzere birçok bölgeyi bombaladı. Trump’ın bu pervasızlığına karşı bir adım atılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam ülkelerini toplantıya çağırdı. Üzülerek söylüyorum, bu toplantıya itibar edilmedi” dedi.

PAZARDAKİ FECAATİ GÖRÜN

Ekonomik krizin vatandaşların canını yaktığını ifade eden Karamollaoğlu, “İnsan kendi canı yandığı zaman hadiselere ses çıkarıyor. İster kabul etsinler, ister etmesinler, ülke ekonomik krizin içinde bulunuyor. İktidar ‘1 Nisan’dan sonra kendilerine destek verilmemesi halinde büyük bir kriz ortaya çıkacak’ diyor. Ekonomik kriz geldi. TÜİK’e göre 4 milyon 302 bin işsiz. İşsizlik maaşını da sayarsak 6 milyon kişi işsiz. Çarşıya pazara çıktığınızda ise domates, soğan ve biber artık kilo ile değil, tane satılıyor. Bu bile bu arkadaşların gözünü açmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gün tebdil-i kıyafet giyip pazardaki fecaati görsün. 31 Mart’ı beklemeye ihtiyaç yok. Adaylarla aday olmayanlar arasında fark var. Binali Yıldırım ‘bu ekonomik krizden çıkmanın yolu İstanbul’un ekonomisini büyütmekle geçer’ diyor. Türkiye’yi ayağa kalkındırırsanız, ülke krizden kurtulur. İstanbul’da bu kalkınma olmaz. Krize karşı ne yazık ki bir önlem alınmıyor. Bir çözüm ortaya koyamıyorlar” diye konuştu.

BU, TÜRKİYE’Yİ SATMAK ANLAMINA GELİR

Karamollaoğlu, iktidarın ekonomik politikasını eleştirerek, “İktidar ekonomik krizin olduğunun farkında. İtiraf etmekte zorlanıyor. Şimdi suçu yine başkalarına atacaklar. Allah aşkına, kendinizden önce ülkeyi düşünün. Her attığınız adım hem ülkeye hem kendinize zarar veriyor. Bugünkü ekonomik krizin baş sorumlusu iktidardır. Milletin ihtiyaçları gündemlerinde bile değil. Sadece kendi rantlarını düşünüyorlar. Bu arkadaşlar ekonomiyi bilmiyor. Ülke daha büyük bir ekonomi buhranın içine girecek. Hâlâ saray inşaatları devam ediyor. ABD’den başka hiçbir ülkenin cumhurbaşkanının 11 uçağı yok. Bugün yolsuzluk ve israf AK Partili belediyelerin şaşmaz politikaları haline geldi. Bundan kurtulmadan Türkiye ekonomisi düzelmez. Türkiye’nin en kıymetli hazinelerini Varlık Fonu altında ipotek altına alarak krizden kurtarmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin en kıymetli hazinelerini borç karşılığında ipotek altına alacaklar. Bu, Türkiye’yi satmak anlamına gelir” şeklinde konuştu.

AK PARTİ’DEN MİLYONLAR BİZE OY VERECEK

Havuz medyasının ve iktidar partisi yöneticilerinin Saadet Partisi’ne ve kendisine yönelik iftiralarına sert tepki gösteren Karamollaoğlu, “Aklımıza hayalimize gelmeyecek iftiralarda bulunuyorlar. Türkiye bu zihniyetle bir dönem daha gidemez. Halkın bize büyük bir teveccühü var. Bize sadece sosyal demokratlardan, milliyetçilerden ve AK Partili milyonlardan destek var. İnşallah bu sandığa da yansıyacak. Millet bizi dinlemesin diye çamur at izi kalsın mantığıyla hareket ediyorlar. İftira et yeter ki, Saadet Partisi’ne zarar versin diyorlar” dedi.

İKTİDAR KENDİSİNE HELAL SAYDIĞINI BAŞKASINA HARAM SAYAMAZ

Seçime günler kala iktidar kanadı ne yazık ki her türlü ahlaksızlığa başvuruyor” diyen Karamollaoğlu, her geçen gün ahlaksızlığın ve pervasızlığın arttığına dikkat çekti. Karamollaoğlu, “Efendim neymiş Saadet Partisi adayları içerisinde PKK mensupları varmış. ‘Taksirli suçlar hariç, bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapse hüküm giyenler, terörden mahkûm olanlar’ aday olamazlar. Biz yapsak bile YSK buna müsaade etmez. Bu açık gerçeğe rağmen yalan söylemekten utanmıyorlar. Bugün bize uyguladıkları kıstasları AK Parti’ye uygulasalar 385 değil 1.385 çıkar. Burada meselenin daha iyi anlaşılabilmesi için iki örneği zikretmek istiyorum: Adaylarımızdan birisi 1990 yılında İnsan Hakları Derneği içerisinde yer almış, bir diğer adayımız ise Kepez’de güya PKK’dan dolayı tutuklanmış, haber bu! Peki gerçek ne, bırakın tutuklanmayı, hakkında açılan bir dava bile yok! Bir başka iddia daha önce HDP’de siyaset yapmış adaylarımız varmış. Eğer bu bir suçsa başta daha önce HADEP genel başkan yardımcılığı yapan Mehmet Metiner başta olmak üzere birçok AKP’li ismin AKP’de aktif olmalarına ne diyeceksiniz? İktidar kendisine helal saydığını başkasına haram sayamaz” ifadelerini kullandı.

GÜN, TÜRKİYE’Yİ YÖNETENLERE İHTAR VERME GÜNÜDÜR

Vatandaşlara çağrıda bulunan Karamollaoğlu, “Hukuksuzluktan bunalan kardeşim, seni Saadet’e oy vermeye davet ediyorum. KHK’dan mağdur olan kardeşim, seni Saadet’e oy vermeye davet ediyorum. Kutuplaştırmadan rahatsız olan kardeşim, seni Saadet’e oy vermeye davet ediyorum. Ezilen, horlanan işçi kardeşim, seni Saadet’e oy vermeye davet ediyorum. Ay sonunu getiremeyen memur kardeşim, seni Saadet’e oy vermeye davet ediyorum. İşsizlikten bunalan kardeşim, seni Saadet’e oy vermeye davet ediyorum. Markette poşetini dolduramayan kardeşim, seni Saadet’e oy vermeye davet ediyorum. Ekinleri para etmeyen çiftçi kardeşim, seni Saadet’e oy vermeye davet ediyorum. Kepenk kapatma aşamasına gelmiş esnaf kardeşim, seni Saadet’e oy vermeye davet ediyorum. Üretiminden gelir elde edemeyen sanayici kardeşim, seni Saadet’e oy vermeye davet ediyorum. Kredi, borç, faiz altında ezilen kardeşim, seni Saadet’e oy vermeye davet ediyorum. Gün Türkiye’yi yönetenlere ihtar verme günüdür. Şımarıklığa, güç zehirlenmesine dur deme günüdür. Belediyelerimizi ranttan, baskıdan, adaletsizlikten, adam kayırmadan, partizanlıktan kurtarma günüdür. Biz herkesin, her kesimin oyuna talibiz. Herkesin, her kesimin sesi olarak ilkeli siyasetin temsilcisiyiz. Saadet Partisi’ne verilen her oy geleceğinize, huzurunuza verilmiş oydur” diye konuştu.

İNŞALLAH BU SANDIKTA TECELLİ EDECEK

Karamollaoğlu, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, “AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer’in vatandaşları kastederek ‘Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar’ sözlerini nasıl karşılıyorsunuz?” sorusuna Karamollaoğlu, “Biz onların seviyesine inemeyiz. İnsanlarımız aldatılıyor. İnsanlarımız onlar gibi olmadıklarını yüzlerine haykıracaklar. İnşallah bu sandıkta tecelli edecektir” dedi.

MİLLETİMİZ GEREKEN CEVABI VERECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “Bu adilere gereken cevabı verecek misiniz?” ifadesini soran gazetecilere Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi: “Doğru, milletimiz gereken cevabı verecektir. Babasını da tanırım, kendisini de tanırım. Çıkıp milleten özür dilemesi gerekir. Bu ifade ona yakışmamış. Bu laf onlara döner.”