28 Mart 2019 Perşembe19 Recep 1440
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Rehber öğretmen cinsel istismarı ortaya çıkardı

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İzmir'in Menderes ilçesinde, M.B., lise öğrencisi kızı A.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Baba M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
Rehber öğretmen cinsel istismarı ortaya çıkardı
Rehber öğretmen cinsel istismarı ortaya çıkardı Rehber öğretmen cinsel istismarı ortaya çıkardı Rehber öğretmen cinsel istismarı ortaya çıkardı

İzmir Menderes'te yaşayan, lise son sınıf öğrencisi A.B. (17), okuldaki rehber öğretmenine gidip, intihar etmeyi düşündüğünü söyledi. Önce sebebini açıklamayan A.B., öğretmeninin ısrarı üzerine babası M.B.'nin, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Rehber öğretmen, öğrencisini alarak, polise gitti. Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesine başvurulan A.B., babasının, alkol aldığı zamanlarda annesine şiddet uyguladığını, kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Bunun üzerine gözaltına alınan M.B., sorgusunda, suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

 

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