Merkez Bankası'ndan yeni dolar hamlesi!

Merkez Bankası, vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırının yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırının yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltti. Foreks'in yetkililerden aldığı bilgiye göre, TCMB'nin konu ile ilgili talimatı bankalara gitti.

TCMB bankalara gönderdiği yazıda, "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30'si ile sınırlandırılmıştır" denildi.



Banka daha önce yüzde 10 olarak uygulanan sınırı 25 Mart Pazartesi günü yüzde 20'ye yükseltmişti.



Banka'nın talimatında limit kullanımlarının döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinden düşülmeden bağımsız olarak uygulanacağı ifade edildi.

SWAP NEDİR?

Swap’ın kelime anlamı, ‘değiş, tokuş, takas…’ Finans piyasalarında ise iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.

SWAP ORANI NEDİR?

Piyasada üç tür swap işlemi vardır. Bunlar; para swapı, faiz swapı ve çapraz döviz swapı’dır. Kısaca swap türlerine değinecek olursak;

1) Para swapı işlemleri; tarafların önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belirli miktardaki para birimlerini değiştirmek suretiyle gerçekleştirdikleri işlemlerdir.

2) Faiz swapı işlemleri; gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, aynı para biriminden olan borçların faiz ödemelerinin yapısı değişmekte, anapara değişimi gerçekleşmemektedir.

3) Çapraz döviz swapı işlemleri; farklı para birimleri ve farklı faiz yapısı üzerine (sabit veya değişken) borçlanan taraflar, diğer tarafın borcuna ilişkin anapara ve faiz ödemelerini yerine getirmek üzere anlaşarak gerekli yükümlülüğü yerine getirirler.