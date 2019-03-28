28 Mart 2019 Perşembe19 Recep 1440
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Merkez'den yeni açıklama

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Merkez'den yeni açıklama
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya "Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir." dedi.
Merkez'den yeni açıklama Merkez'den yeni açıklama Merkez'den yeni açıklama

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, "Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir. Son bir hafta içinde toplam rezervimiz 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Net rezervlerimiz son bir haftada 2,4 milyar dolar artışla yaklaşık 28,6 milyar dolar oldu" açıklamasında bulundu.

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