29 Mart 2019 Cuma19 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:20Güneş 06:47Öğle 13:14İkindi 16:45Akşam 19:32Yatsı 20:53
    • 11°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 1°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 92.120 0.29
  • Altın: 231,129 0.19
  • Dolar: 5,5460 3.78
  • Euro: 6,2267 3.55

Araştırmacı yazar Öznur: Muhsin Yazıcıoğlu, yerli ve milliydi

»
Araştırmacı yazar Öznur, "Muhsin Yazıcıoğlu, yerli ve milliydi. Türkiye onu çok sevmişti. Yokluğunu da derinden hissediyor. Muhsin başkan milletin adamıydı. Kendisi için bir gün yaşamadı. Hiçbir zaman da nefsinin esiri olmadı" dedi.
Araştırmacı yazar Öznur: Muhsin Yazıcıoğlu, yerli ve milliydi
Araştırmacı yazar Öznur: Muhsin Yazıcıoğlu, yerli ve milliydi Araştırmacı yazar Öznur: Muhsin Yazıcıoğlu, yerli ve milliydi Araştırmacı yazar Öznur: Muhsin Yazıcıoğlu, yerli ve milliydi

Araştırmacı yazar Hakkı Öznur, "Muhsin Yazıcıoğlu, yerli ve milliydi. Türkiye onu çok sevmişti. Yokluğunu da derinden hissediyor. Muhsin başkan milletin adamıydı. Kendisi için bir gün yaşamadı. Hiçbir zaman da nefsinin esiri olmadı." dedi.

Öznur, Genç Arkadaş Öğrenci Topluluğu tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonu'nda düzenlenen "Yarım Kalmış Bir Hikaye: Muhsin Yazıcıoğlu" konferansında, Muhsin Yazıcıoğlu'nun her zaman Türk gençliğine güvendiğini söyledi.

Konferansın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Öznur, "Öncelikle Yeni Zelanda'da şehit olan 50 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saldırı Amerika ve Batı'daki İslamofobinin geldiği yeri göstermektedir. Dünyanın her yerinde Müslümanlara yönelik katliam ve soykırımlar devam ediyor. Yeni Zelanda'daki saldırının arkasında da küresel emperyalizm var." diye konuştu.

"Muhsin Başkan milletin adamıydı"
Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin üzerinden 10 yıl geçtiğini belirten Öznur, şöyle devam etti:

"Muhsin Yazıcıoğlu, Büyük Ortadoğu Projesine karşı çıktığı için şehit edildi. Kendisi emperyalizmle mücadele etti. Daha sonra Keş Dağı'nda şehit düştü. Muhsin Yazıcıoğlu, yerli ve milliydi. Türkiye onu çok sevmişti. Yokluğunu da derinden hissediyor. Muhsin Başkan, milletin adamıydı. Kendisi için bir gün yaşamadı. Hiçbir zaman da nefsinin esiri olmadı. Tüm hayatına baktığımızda makamlar, mevkiler ve ikballer onun için hep geçiciydi. Onun için önemli olan tek şey Allah'ın rızasını kazanmaktı. Ülkesine, milletine ve devletine hizmet yolunda Keş Dağı'nda şehit düştü."

"Bir gün bile Allah'ın davasından taviz vermedi"
Öznur, Muhsin Yazıcıoğlu ile 22 yılının beraber geçtiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"O bizim liderimizdi, genel başkanımızdı, ağabeyimizdi, dostumuzdu ve canımızdı. Kısacası gönül insanıydı. Her zaman sevgi dilini kullanırdı ve merhametliydi. Bir gün bile kimsenin kalbini kırdığını hatırlamıyorum. Ötekileştirici değildi. Her zaman kamplaşma ve kutuplaşmaya karşı çıktı. İlkeli, tutarlı ve seviyeliydi. Dik durdu ve doğru yaşadı. Her zaman ülküsünün peşinde koştu. Hep darbelerle ve cuntalarla mücadele etti. Onun 55 yıllık hayatına baktığımızda bunun 10 senesi zindanlarda geçti. 4 kez idamla yargılandı ve en zalim işkenceleri gördü. Ama bir gün bile Allah'ın davasından taviz vermedi."

Programa, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Mercan ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Araştırmacı yazar Öznur: Muhsin Yazıcıoğlu, yerli ve milliydiAraştırmacı yazar Öznur: Muhsin Yazıcıoğlu, yerli ve milliydiAraştırmacı yazar Öznur, "Muhsin Yazıcıoğlu, yerli ve milliydi. Türkiye onu çok sevmişti. Yokluğunu da derinden hissediyor. Muhsin başkan milletin adamıydı. Kendisi için bir gün yaşamadı. Hiçbir zaman da nefsinin esiri olmadı" dedi.
"Her kesimin oyuna talibiz""Her kesimin oyuna talibiz"Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, haftalık olağan basın toplantısında önemli tespitlerde bulundu…
Siyasi parti tabanları Saadet’te birleştiSiyasi parti tabanları Saadet’te birleştiMilli görüş Şanlıurfa ve Adıyaman’da bütün tabanları birleştirdi…
Karabük'te AK Parti ile MHP adayları arasında yakışıksız yarışKarabük'te AK Parti ile MHP adayları arasında yakışıksız yarışCumhur İttifakı oluşturan AK Parti ile MHP'nin seçime ayrı ayrı adaylarla girdiği Karabük'te yakışıksız bir propaganda süreci yaşanıyor. AK Parti ile MHP'nin adayları birbirlerine ağır ithamlarda bulunuyorlar.
AK Parti'li Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacakAK Parti'li Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak"İYİ Parti neden kuruldu? Güya MHP'den daha milliyetçi olacaktı ama CHP'nin küçük ortağı oldu. MHP'yi, Bahçeli'yi kandıramadılar, içlerinden bir grubu kandırıp bir operasyon yaptılar fakat seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak..."
Sözü olan sandığa gitsinSözü olan sandığa gitsinYıldırım "Sandığın gücüne güvenir Türk insanı. Sandığa gidecektir. Bu aynı zamanda çağrı. İstanbul'un geleceği, oy kullanan 10,5 milyon hemşehrimizi ilgilendiriyor. Söyleyecek sözüm var diyen herkes sandığa gitmeli" dedi.
  • Durumu kritik, bıçak sırtı şehirler27 Mart 2019 Çarşamba 08:01
  • Sosyal Medyadan önemli çağrı!26 Mart 2019 Salı 07:16
  • Erdoğan: CHP listelerinde PKK'lılar var25 Mart 2019 Pazartesi 09:09
  • Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anıldı25 Mart 2019 Pazartesi 08:56
  • 'Şer odaklarına 31 Mart akşamı güzel bir ders vereceğiz'25 Mart 2019 Pazartesi 08:14
  • "Saadet Partisi 3 ilde zafere yakın!"25 Mart 2019 Pazartesi 01:33
  • Saadet'in ayak sesi!23 Mart 2019 Cumartesi 08:29
  • "İkisini aynı görmek çok yanlıştır!"23 Mart 2019 Cumartesi 08:26
  • Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 10'uncu yılında anılıyor22 Mart 2019 Cuma 15:12
  • Karamollaoğlu’ndan çok sert sözler22 Mart 2019 Cuma 14:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri