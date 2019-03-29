29 Mart 2019 Cuma19 Recep 1440
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Elmadağ adayı Yurdakul'un istifasına karşı SP'den şok iddia

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SP Elmadağ Belediye Başkan adayı Nuri Yurdakul'un istifasıyla ilgili Saadet'ten şok bir iddia geldi. SP yetkilileri, Yurdakul'un kaçırıldığını, tehdit ve şantajla istifaya zorlandığını ileri sürdü.
Elmadağ adayı Yurdakul'un istifasına karşı SP'den şok iddia
Elmadağ adayı Yurdakul'un istifasına karşı SP'den şok iddia Elmadağ adayı Yurdakul'un istifasına karşı SP'den şok iddia Elmadağ adayı Yurdakul'un istifasına karşı SP'den şok iddia

Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan adayı Nuri Yurdakul'un "partisinin HDP ile gizli ittifak kurduğu ve bir şehit babası olarak bunu kabullenemediği" gerekçesiyle istifa ettiğini açıklamasıyla ilgili Saadet'ten şok bir iddia geldi.

SP yetkilileri, Yurdakul'un kaçırıldığını, tehdit ve şantajla istifaya zorlandığını ileri sürdü. 

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, basın toplantısı düzenleyerek, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

"CUMA GÜNÜ MİTİNG YAPACAKTIK"

Beyazıt, haberi Anadolu Ajansı ve TRT Haber üzerinden öğrendiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Elmadağ adayımızın partimizden istifa ettiğine ilişkin bir haber ortaya atıldı. Biz dün (Çarşamba günü) geç saatlere kadar adayımızla görüştük. Herhangi bir sıkıntının olmadığını belirtti. Bugün için (Perşembe için) de kendisine randevu verdik. Kendi talepleriyle Cuma günü Elmadağ’da miting yapacaktık. Ama istifa ettiğine ilişkin haberlere rastladık. Adayımızın herhangi bir şekilde kendi rızasıyla istifa etmesi gibi bir durum yok” 

KENDİSİNDEN HİÇ HABER ALINAMADI

Beyazıt, önceki gece saat 23.00’den sonra Nuri Yurdakul’dan haber almadıklarının altını çizerek, ailesi bile o gece nereye gittiğini bilmediğini vurguladı.  O saatten sonra Yurdakul ile irtibatın kesildiğini belirten Beyazıt, şöyle devam etti:

“Kendisinden hiç haber alınmıyor. Yurdakul geç saatlerde eşini ve ailesini bilinmeyen bir numaradan arayarak, ‘Ben adaylıktan çekiliyorum, çıkacak haberler doğrudur’ diyor. Şunu merak ediyoruz; bir insan eşini neden bilinmeyen bir numaradan arar?”

İLGİDEN DOLAYI ADAYIMIZ GERİ ÇEKTİRİLDİ

Elmadağ’da ve diğer ilçelerde de Saadet Partisi’ne yönelik çok büyük teveccühün olduğunu söyleyen Beyazıt, “Saadet Partisi’ne yönelik iftira haberlerinin şantaj ve tehdit siyasetine doğru gidiyoruz. Adayımız Elmadağ’da AK Parti’nin kurucu ilçe başkanıydı. Kendisi bize adaylık için resmi başvuruda bulundu. Biz de kendisini uygun gördüğümüz için aday yaptık. Yalnız son bir haftadır eşinden teyit ettiğimize göre, milletvekilinden, bakana ve en tepeye kadar adayımıza tehdit ve ikna süreci yürütülmüştür. Dolaysıyla adayımız kendi rızasıyla çekilmemiştir. Ancak devletin resmi kurumlarından bizim de haberimiz olmadan adayımızın istifa ettiğini öğrendik. Elmadağ’da belediye meclis üyeliği için seçime girmeye devam edeceğiz. Milletimiz, yaşanan bu tehdit ve şantaja 31 Mart akşamı en iyi cevabı verecektir” şeklinde konuştu.

KARAMOLLAOĞLU: BASKI VE TEHDİTLERLE YILDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR 

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, tartışmalarla ilgili twitter hesabından şöyle bir açıklama yaptı:

"Baskı ve tehditlerle yıldırmaya çalışıyorlar.
Kirli siyasetleriyle ülkeyi derin bir uçuruma sürüklemek istiyorlar.
Çünkü artık farkındalar; 
31 Mart'ta milletimiz hak ettikleri dersi sandıklarda verecek."

 

 

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