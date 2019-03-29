29 Mart 2019 Cuma19 Recep 1440
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Binali Yıldırım: “Toplam 285 kilometre metro yapacağız"

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı AK Partili Binali Yıldırım “Toplam 285 kilometre metro yapacağız" dedi. Yıldırım, 244 bin kapasite de otopark yapacaklarını kaydetti.
Binali Yıldırım: “Toplam 285 kilometre metro yapacağız"
Binali Yıldırım: “Toplam 285 kilometre metro yapacağız Binali Yıldırım: “Toplam 285 kilometre metro yapacağız Binali Yıldırım: “Toplam 285 kilometre metro yapacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Binali Yıldırım, katıldığı tv yanınında soruları cevapladı. 

Yıldırım “İstanbul beni 2002’de milletvekili yaptı, Ankara’ya gönderdi. 11 seneden fazla bakanlık yaptım, Başbakan oldum, Meclis Başkanlığı yaptım, daha ne yapsın İstanbul. Benim sicilim, geçmişim belli. Yaptıklarımı, yapamadıklarımı bu ülke bilir. Ben İstanbul’un hak ettiği her şeyi en güzel şekilde yapacağımı düşünüyorum.” dedi.

"GELECEK 5 YIL İÇİNDE AN AZ 244 BİN KAPASİTE OTOPARK YAPILACAK"

İstanbul'un ciddi anlamda otopark sorunu olduğunu belirten Binali Yıldırım, otopark yapılması için yıllarca ruhsatların verildiğini, buna rağmen yapılmadığını ve insanların otopark yerlerini iş yerine çevirdiklerini kaydetti. İstanbul'da araç sayısının 4 milyon olduğunu belirten Binali Yıldırım, "Şimdi otopark olmadan ruhsat verilmiyor, yeni başladı bu. 1 milyon 700 bin otopark yerine ihtiyacımız var, açık alanlar, kapalı alanlar 700 bin civarında da otopark yeri var. Bunların çoğu sokaklar. Sokaklar otopark olunca bu sefer sokaklar kapanıyor, itfaiye aracı gelse giremiyor. Gelecek 5 yıl içinde an az 244 bin kapasite otopark yapılacak. Bu bir nebze rahatlatacak ama sorunu bitirmeyecek. Asıl rahatlama raylı sistemi artırmakla olacak" dedi. 

 

 

 

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